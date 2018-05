Milano, 31 maggio all’Arena Civica e 1° giugno in via Andolfato. Calcio: gli ospiti e gli operatori dei centri di Progetto Arca in campo per abbattere i muri

MILANO, 30 MAGGIO - “Coesione e comprensione, rispetto del compagno e della squadra sono i valori che crediamo possano essere veicolati con vigore dallo sport, e in particolare dal calcio: una passione, comune a molti dei nostri ospiti e operatori, che negli allenamenti e nelle partite si trasforma in un vero e proprio momento di formazione”.

Così Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione Progetto Arca, racconta perché in questo periodo la Onlus ha aderito con partecipazione ed entusiasmo alle numerose iniziative organizzate a Milano dove il campo da calcio fa coppia con la solidarietà.

La Coppa Accoglienza in programma per domani, giovedì 31 maggio, alle ore 17, è il prossimo appuntamento che vede, nell’ambito del 19° Trofeo San Siro 2000 “Memorial Burgaretta”, il confronto sul campo dell’Arena Civica tra Arca United, squadra formata dai giovani richiedenti asilo dei centri di accoglienza di via Mambretti e via Aldini gestiti da Progetto Arca, e i Corelli Boys C&FC, ospiti del centro di via Corelli.

Il giorno successivo, venerdì 1° giugno alle ore 18, sarà invece la volta degli operatori dei centri di accoglienza di Progetto Arca, che sfideranno i colleghi della Fondazione Fratelli di San Francesco Onlus, del Comune di Milano e dell’Impresa Sociale Energheia, nel Quadrangolare Senza Muri presso il campo adiacente al centro di accoglienza di via Andolfato 1, dove Progetto Arca cura un’accoglienza attenta in particolare alle mamme migranti insieme ai loro bambini.

Il campo è gestito dalla Società sportiva Villa, che si occuperà anche di arbitrare le partite. Per le finali sarà invece in campo l’arbitro internazionale Angelo Bonfrisco.

L’evento è inserito nella rassegna “Insieme Senza Muri” promossa dal Comune di Milano.

L’ingresso è libero per entrambe le partite.

Per info: info@progettoarca.org; 02-66715266.