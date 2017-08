Calcio, i sorteggi di Europa League. Torna anche il campionato

MILANO, 25 AGOSTO - La giornata calcistica europea di ieri ha visto delineare la formazione dei gironi di Europa League, la seconda competizione per importanza nell’Europa del calcio. L’Italia, impegnata nella competizione con Milan, Lazio ed Atalanta, può sorridere a metà.

La squadra a cui è andata peggio è sicuramente l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che troverà dinanzi a sé un girone ostico e non semplice da affrontare. A margine del sorteggio, è arrivato poi il commento del presidente dei bergamaschi: «E’ stato un sorteggio tosto, ma partecipare serve a far crescere il club. Speriamo di fare bella figura». L’Atalanta avrà dinanzi Everton, Lione e Apollon ma potrà sicuramente dire la sua se confermerà le prestazioni della passata stagione.

Sorteggio abbastanza alla portata invece per la Lazio di Simone Inzaghi, come del resto ammesso dal Ds Tare: «E’ un girone competitivo ma la Lazio parte favorita. Il Nizza con Balotelli e Sneijder è una squadra costruita per vincere, lo Zulte cresce molti giovani interessanti, così come il Vitesse». A prescindere da ciò, ci si aspetta molto dai biancocelesti, certamente candidati ad arrivare sino in fondo alla competizione.

Grandi speranze l’Italia le nutre poi nel nuovo Milan di Vincenzo Montella, rinvigorito dalle tante operazioni di mercato e da acquisti di prestigio come Biglia e Bonucci. Ai rossoneri è andata anche meglio di Lazio e Atalanta, nonostante la squadra sia partita dai preliminari non avendo centrato la qualificazione diretta. Squadre come Austria Vienna, Rijeka e Aek Atene non dovrebbero impensierire la prima fase della competizione, di cui il calcio italiano è a caccia dal 1999 (ex coppa Uefa) dopo l’ultimo ormai datato successo del Parma.

Detto dei sorteggi, che hanno fatto il paio con quello di Champions League per Juventus, Roma e Napoli, è tempo di calcio giocato con la seconda giornata di Serie A. E domani spicca già un big match scudetto, quello tra la nuova Roma di Di Francesco e l’Inter dell’ex Spalletti. Grande spettacolo assicurato all’Olimpico, con i due allenatori che hanno già parlato in conferenza stampa.

foto da: si24.it

Cosimo Cataleta