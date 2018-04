Calcio: Inter-Jvuve 3-2 - Icardi in lacrime, Higuain festeggia (Highlights)

MILANO, 28 APRILE - Incredibile serata per Mauro Icardi, segna ma non basta: Luciano Spalletti lo sostituisce con Santon e la Juventus rimonta e vince nel giro di due minuti con Cuadrado e Higuain, il quale poi festeggia sul campo dopo il fischio finale. Lacrime, invece, per il capitano interista al quale arriva l'affetto di San Siro che lo applaude a lungo a gara finita. La Juventus ipoteca lo scudetto, mentre per l'Inter restano tre partite da vincere per la corsa Champions. "Grandissima partita Inter ma oggi era fondamentale vincere"

Higuain "Vinto con l'orgoglio" "Questo è il calcio. Nella partita precedente col Napoli abbiamo perso all'ultimo minuto, oggi l'abbiamo ribaltata. Questo è l'orgoglio, la fame e la sete di vittoria che appartengono a questa squadra: lotteremo fino alla morte per provar a vincere il settimo Scudetto". Così Gonzalo Higuain, match-winner a San Siro all'89'. "L'Inter ha fatto una grandissima partita ma questa era la partita chiave per il campionato ed era fondamentale vincere - le parole dell'argentino a Premium - Ne mancano tre più la Coppa Italia e dobbiamo continuare così. A San Siro avevo già segnato al Milan, è la prima volta che segno qui all'Inter ed è bellissimo. Sfida nella sfida con Icardi in ottica mondiali? Non ho niente da dire, è un grande attaccante, ha fatto un grandissimo gol e ha lottato molto".





Serie A; classifica

Classifica del campionato di calcio

di Serie A dopo i due anticipi della 35/a giornata (Roma-Chievo

e Inter-Juventus):

P G V N P GF GS

Juventus 88 35 28 4 3 81 22

Napoli 84 34 26 6 2 71 23

Roma 70 35 21 7 7 59 28

Lazio 67 34 20 7 7 83 43

Inter 66 35 18 12 5 58 26

Atalanta 55 34 15 10 9 52 35

Milan 54 34 15 9 10 44 38

Sampdoria 51 34 15 6 13 51 53

Fiorentina 51 34 14 9 11 47 38

Torino 47 34 11 13 9 48 41

Genoa 41 34 11 8 15 29 33

Bologna 39 34 11 6 17 37 44

Sassuolo 37 34 9 10 15 25 53

Udinese 33 34 10 3 21 43 56

Cagliari 33 34 9 6 19 30 56

Chievo 31 35 7 10 18 31 57

Crotone 31 34 8 7 19 32 59

Spal 29 34 5 14 15 30 55

Verona 25 34 7 4 23 27 68

Benevento 17 34 5 2 27 29 78.

Classifica marcatori del campionato di calcio di Serie A dopo i due anticipi della 35/a giornata

(Roma-Chievo e Inter-Juventus):

- 29 reti: Immobile (7 rigori-Lazio).

- 27 reti: Icardi (5-Inter).

- 21 reti: Dybala (3-Juventus).

- 18 reti: Quagliarella (6-Sampdoria).

- 17 reti: Mertens (4-Napoli).

- 16 reti: Higuain (1-Juventus); Dzeko (Roma).

- 11 reti: Perisic (Inter); Luis Alberto (Lazio); D.Zapata

(Sampdoria); Iago Falque (Torino).

- 10 reti: Ilicic (2-Atalanta); Inglese (1-Chievo); Simeone

(Fiorentina); Milinkovic-Savic (Lazio); Lasagna (Udinese).

- 9 reti: Pavoletti (Cagliari); Belotti (Torino).

- 8 reti: Cristante (Atalanta); Verdi (Bologna); Veretout

(2-Fiorentina); Khedira (Juventus); Callejon e Insigne (Napoli);

Politano (Sassuolo); Antenucci (3-Spal).

- 7 reti: Diabatè (Benevento); Thereau

(4-Udinese-Fiorentina); Cutrone (Milan); El Shaarawy (Roma).

- 6 reti: A.Gomez (2-Atalanta); Destro (Bologna); Barella

(1-Cagliari); Chiesa (Fiorentina); De Vrij (Lazio); Bonaventura

e Suso (Milan); Hamsik (Napoli); Babacar

(2-Fiorentina/Sassuolo); Under (Roma); Ljajic (Torino); Paloschi

(Spal); Barak (Udinese).

- 5 reti: Freuler (Atalanta); Joao Pedro (1-Cagliari); Trotta

(2-Crotone); Lapadula (2-Genoa); Mandzukic (Juventus); Kalinic

(Milan); Koulibaly (Napoli); Perotti (2-Roma); Caprari

(Sampdoria); Obi (Torino).

- 4 reti: Petagna (Atalanta); Palacio (Bologna); Stepinski

(Chievo); Budimir e Simy (Crotone); Benassi (Fiorentina); Pandev

(Genoa) Brozovic e Skriniar (Inter); Alex Sandro, Pjanic,

Cuadrado, Bernardeschi (Juventus); Parolo e Bastos (Lazio);

Kessie' (1-Milan); Allan e Zielinski (Napoli); Nainggolan

(Roma); Torreira (Sampdoria); Niang (Torino); De Paul (1) e

Jankto (Udinese); Kean e Pazzini (4-Verona).

- 3 reti: Caldara, Cornelius, De Roon (1) e A.Masiello

(Atalanta); Brignola e Coda (Benevento); Okwonkwo e Pulgar

(Bologna); L.Castro ed Hetemaj (Chievo); Galabinov e Laxalt (1)

(Genoa); Eder (Inter); Douglas Costa e Matuidi (Juventus);

Felipe Anderson, Marusic e Nani (Lazio); Calhanoglu (Milan);

Milik (Napoli); Kownacki e Linetty (Sampdoria); Matri

(1-Sassuolo); Floccari e Viviani (Spal); De Silvestri e N'Koulou

(Torino); Caceres, B.Zuculini e Romulo(1-Verona/Lazio).

- 2 reti: Kurtic (Atalanta); Ciciretti, Guilherme e Iemmello

(1) (Benevento); De Maio, Donsah, Dzemaili e Poli (Bologna);

Ceppitelli, Cigarini, Farago' e Sau (Cagliari); Birsa,

Cacciatore, Giaccherini, Pucciarelli (Chievo); Barberis,

Budimir, Faraoni, Mandragora e Rohden (Crotone); Badelj e Gil

Dias (Fiorentina); Bessa, Medeiros, Pellegri, Rigoni e Taarabt

(Genoa); Vecino (Inter); Benatia (Juventus); Caicedo, Lucas

Leiva e Lulic (Lazio); Andre' Silva, Bonucci e Romagnoli

(Milan); Albiol, Ghoulam, Jorginho (1), Mario Rui, (Napoli);

Fazio, Gerson, Kolarov, Pellegrini e Schick (Roma); Ferrari e

Ramirez (Sampdoria); Berardi (1), Falcinelli e Sensi (Sassuolo);

Lazzari e Rizzo (Spal); Baselli (Torino); Behrami, Fofana, Maxi

Lopez, Samir e Widmer (Udinese); Cerci (1), Valoti e Verde

(Verona).

- 1 rete: Barrow, Gosens, Mancini, Palomino e Toloi

(Atalanta); Armenteros, Brignoli, D'Alessandro, Cataldi, Lazar,

Letizia, Puscas, Sandro e Viola (Benevento); Nagy, Di Francesco,

Falletti e Mbaye (Bologna); Farias e Padoin (Cagliari); Bastien,

Pelissier, Radovanovic (Chievo); Benali, Crociata, Martella,

Ricci, Stoian e Tumminello (Crotone); Astori, Biraghi,

Hugo, Pezzella e Sanchez (Fiorentina); Bertolacci e Izzo

(Genoa); Borja Valero, Cancelo, D'Ambrosio, Ranocchia e Karamoh

(Inter); Howedes, De Sciglio e Rugani (Juventus); Caceres e

Lukaku (Lazio); Biglia, Borini, Calabria, Montolivo e Rodriguez

(1-Milan); Diawara, Rog e Tonelli (Napoli); Defrel (1),

Florenzi, Manolas e Strootman (Roma); Alvarez, Barreto e

Silvestre (Sampdoria); Cassata, Goldaniga, Lemos, Missiroli e

Peluso (Sassuolo); Borriello, Cionek, Grassi, Schiattarella e

Simic (Spal); Acquah, C.Ansaldi, Berenguer, Edera e Rincon

(Torino); Adnan, Danilo, Ingelsson, Nuytinck e Stryger

(Udinese); Caracciolo, Ferrari, Perica e Vukovic (Verona).

- 1 autorete: Lucioni e Venuti (Benevento); Mbaye (Bologna);

Ceppitelli (Cagliari); Hetemaj e Tomovic (Chievo); Handanovic e

Ranocchia (Inter); Barzagli e Pjanic (Juventus); Lulic e Wallace

(Lazio); G. Donnarumma (Milan); Silvestre (Sampdoria); Acerbi e

Rogerio (Sassuolo); Cremonesi, Salamon (Spal); Ali Adnan,

Danilo e Hallfredsson (Udinese); Souprayen (Verona).

- 2 autoreti: Cesar (Chievo); Zukanovic (Genoa); Vicari

(Spal); Samir (Udinese).

Inter - Juventus 2-3 - Highlights - Giornata 35 - Serie A TIM - 2017/2018