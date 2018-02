Calcio: il riepilogo della 25esima giornata di Serie A

UDINE, 19 FEBBRAIO – Tutto invariato nella lotta per la testa della classifica di Serie A: Napoli e Juventus continuano nel loro percorso di vittorie e allungano ancora sul terzo posto: questa volta a fermarsi è l’Inter. Prosegue la rincorsa del Milan verso l’Europa.



Altri 90 minuti sono passati, ma lo scontro a distanza fra Napoli e Juve prosegue a ritmi forsennati: i campani sconfiggono in casa la SPAL per 1-0 (goal di Allan) e mantengono un punto di vantaggio sui bianconeri, usciti vittoriosi dal derby della Mole grazie ad una rete di Alex Sandro.



Subito dietro, la Roma riconquista il terzo posto grazie ad una buona vittoria allo stadio Friuli di Udine (marcature di Under e Perotti). Una lunghezza sotto i giallorossi, la Lazio sconfigge l’Hellas con una doppietta di Immobile e ritrova i 3 punti dopo tre sconfitte consecutive. Prosegue il momento di affanno dell’Inter, battuta per 2-0 a Marassi dal Genoa. Iniziano a coltivare un flebile sogno di Champions i ‘cugini’ milanisti: 1-0 in casa con la Samp e quarto posto distante 7 punti, con il derby ancora da giocare.



1-1 fra Atalanta e Fiorentina nel match delle 18 di domenica: apre Badelj, risponde Petagna. Il Bologna interrompe la striscia di 3 sconfitte consecutive imponendosi al Dall’Ara sul Sassuolo con il risultato di 2-1. Identico esito tra Chievo e Cagliari: per i veneti è decisivo, ancora una volta, Roberto Inglese. 3 punti anche per il Benevento in un appassionante match contro il Crotone: 3-2 per le streghe grazie ad un goal al 90esimo di Diabate.



De Rosa Danilo