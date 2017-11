Calcio: Inter-Chievo, inter, senza Miranda, Gagliardini e Vecino

MILANO, 30 NOVEMBERE - Notiziario di Inter-Chievo INTER: SENZA MIRANDA, GAGLIARDINI E VECINO Allenamento mattutino per l'Inter in vista della sfida contro il Chievo di domenica.

I nerazzurri hanno lavorato in palestra, concludendo la sessione con una serie di partitelle a calcio tennis. Spalletti domenica a San Siro deve fare a meno di Miranda e Gagliardini squalificati che saranno probabilmente sostituiti con Ranocchia e Brozovic.

A centrocampo out anche Vecino per un risentimento alla coscia sinistra e il tecnico potrebbe concedere una chance a Joao Mario. In attacco confermato Icardi unica punta supportato da Candreva e Perisic.

CHIEVO SUBITO AL LAVORO DOPO C. ITALIA I giocatori del Chievo sono tornati subito in campo dopo il

match di Coppa Italia contro l'Hellas Verona, per preparare la prossima sfida di campionato allo stadio Meazza, contro l'Inter.

La squadra è stata divisa in due gruppi e ha svolto questo programma: chi ha disputato la gara contro l'Hellas ha svolto un lavoro defaticante, chi non è sceso in campo ha giocato una partita contro la Primavera. Il tecnico Maran ha fissato il prossimo allenamento per domani mattina e si svolgerà a porte chiuse.