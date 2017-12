Calcio: Inter resiste in casa Juve, oggi Napoli cerca sorpasso

TORINO, 10 DICEMBRE - Derby italia 0-0. Azzurri con Fiorentina, Roma in casa Chievo Resiste il muro dell'Inter in casa Juve: il derby d'Italia finisce senza reti.

Cagliari-Samp 2-2 nell'altro anticipo della 16ma giornata della Serie A di calcio. Restano i 2 punti di vantaggio per Spalletti su Allegri. Oggi le altre, col Napoli che ospita la Fiorentina e punta al controsorpasso in vetta; Roma impegnata in casa del Chievo. Serie B: oggi Bari-Palermo.