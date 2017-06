Calcio, Italia-Urugay 3-0. Ventura: "Mentalità giusta per diventare importanti"

NIZZA, 8 GIUGNO - È un'Italia arrembante, giovane e vincente, quella che batte per 3-0 l'Uruguay nell'amichevole di Nizza. 4-2-4, tanta corsa, buona qualità e giusto mix tra l'esperienza dei più “anziani” e la spregiudicatezza dei giovani. Certo la partita non verrà ricordata per l'intensità dei ritmi, ma ha i suoi benefici anche sul fronte del famigerato ranking.

E proprio sul ranking, ma non solo, si sofferma Giampiero Ventura nel post partita: “È un successo che vale parecchio per la classifica mondiale. Alcuni degli obiettivi che ci eravamo prefissati, pian piano, li stiamo centrando. La squadra ha avuto l'approccio giusto, concedendo poco o niente agli avversari e costruendo tanto: ho contato circa sette palle pericolose oltre ai gol. Vogliamo essere squadra e giocare da squadra. Sono contento per quanto fatto e dovrebbero esserlo anche e soprattutto i ragazzi”.

La fiducia del ct in questo progetto è tanta e si nota anche da altre parole: “C'è ancora da lavorare: in embrione ci sono cose buone. Un calcio organizzato comunque non lo puoi mettere su

in pochi giorni. Questo il modulo definitivo? Siamo sulla buona strada ma c'è ancora tanto tempo davanti a noi. Possiamo diventare qualcosa di importante a breve e di molto importante nel futuro”.

Come detto, è anche la nazionale dei giovani – o meglio, lo sta diventando – e tra questi c'è sicuramente Leonardo Spinazzola. Il terzino dell'Atalanta ha esordito ieri da esterno di sinistra in difesa, disputanto una gara attenta: “È stato un esordio bellissimo, un'emozione indescrivibile soprattutto al momento dell'inno. E nei primi venti minuti si è visto, ero molto rigido... Poi però mi sono sciolto ed è andata meglio. Sono contento anche di questa vittoria. Quando cresci, sogni di diventare come i grandi campioni, giocare con la nazionale e vincere per il tuo Paese”.

Claudio Canzone

Fonte foto: gazzetta.it