Calcio - Juniores Cup: conclusa la fase di qualificazione

Accedono alla semifinali le Rappresentative dei gironi B, F, H ed I.

VIAREGGIO, 11 MAGGIO – Si è conclusa la prima parte della competizione dedicata alle Rappresentative Juniores dei nove gironi della serie D (nati dopo il 1° gennaio 1999). A staccare il ticket per le semifinali di domani sono state: la Rappresentativa del girone “B” che ha superato per 3 a 0 quella del “G”, la “I”, la Rappresentativa “H” (come migliore seconda) e la “F”, che ha battuto per 2 a 1 la selezione del girone “A”.

Tra “H” ed “I”, oggi l’una contro l’altra, un pareggio pirotecnico per 5 a 5 che qualifica entrambe le squadre; dagli undici metri però ad imporsi sarà la squadra di mister Luca Perrotta (I) per un risultato finale di 10 a 8. I 90’ minuti tra le due selezioni si erano infatti conclusi con la bellezza di 10 reti regalando spettacolo agli spettatori del Comunale di Capezzano Pianore.Un botta e risposta continuo aperto alla mezz’ora da Larosa per il girone “H”, raggiunto un minuto più tardi da Castagna per il pareggio, seguito dal nuovo vantaggio firmato Floro; tutto in tre minuti. La Rappresentativa del girone “I” non vuole andare al riposo in svantaggio e pareggia ancora, al 42’, con Federico Castagna (doppietta).La ripresa si svolge sugli stessi ritmi del primo tempo ed anzi, vede aumentare il numero dei gol. Inizio negativo per la squadra di Luca Perrotta (I) che subisce il 3 a 2 da parte di Sgovio dopo 8’ ed il 4 a 2, al 10’, a causa di un’autorete di Antonio Russo. La reazione comunque non tarda e Panico accorcia subìto ma altrettanto rapidamente arriva la quinta rete del girone “H” con De Leonardis. Sul punteggio di 5 a 3 i giochi sembrano finiti ma per la selezione “I” c’è lo scatto d’orgoglio che porta al definitivo pareggio grazie alle reti di De Rose prima e di Silvestro poi. Negli ultimi minuti il risultato non cambia ed ai calci di rigore saranno i ragazzi del girone “I” ad esultare mandando a segno tutti e cinque i penalty contro i tre degli avversari. Nell’altra sfida, quella del “Benelli” di Lido di Camaiore, si affrontano le Rappresentative “A” ed “F”. Gara molto tirata e bella risolta solo nel finale di secondo tempo dalla rete di Lorenzo Fagnani (F).I primi 45’ si erano conclusi sull’uno a uno con vantaggio del girone “F” grazie a Tine al 20’ e successivo pareggio di Tesio al 43’. A Forte dei Marmi invece vittoria netta del girone “B” che liquida la Rappresentativa “G” con un secco 3 a 0. La squadra di mister Macchi ha praticamente tenuto in mano il pallino del gioco senza subire quasi nulla. Dopo un primo tempo chiusosi comunque a reti bianche arrivano i gol che portano Samuele Calmi e compagni in semifinale. A sbloccare ci pensa Ghioldi al 10’ spedendo in fondo al sacco una palla vagante in area. Nonostante qualche incursione in avanti della Rappr “G”, orchestrata principalmente da Kouadio, la squadra gestisce, attacca, si vede annullare due gol per off – side e raddoppia su calcio di rigore concesso per atterramento in area di Calmi. Sul dischetto si porta Gerardo Sironi ed è 2 a 0. Il primo a tentare il tris è Mangini ma la sua conclusione, dopo aver superato il portiere Risi, finisce su entrambi e pali interni. L’arbitro concede 4 minuti di recupero ed al 2’ di questi, Fradegrada timbra il 3 a 0 finale.A. Rappresentativa G – Rappresentativa B: 0 – 3Reti: 10’ st Ghioldi, 31’st Sironi, 47’ st FradegradaB. Rappresentativa H – Rappresentativa I: (5 – 5) 8 – 10Reti tempi regolamentari: 30’ pt Larosa (H), 31’ pt Castagna (I), 32’ pt Floro (H), 42’ pt Castagna (I); 8’ st Sgovio (H), 10’ st Russo (I) autorete, 11’ st Panico (I), 18’ st De Leonardis (H), 20’ st De Rose (I), 27’ st Silvestro (I).C. Rappresentativa F – Rappresentativa A: 2 – 1Reti: 20’ pt Tine (F), 43’ pt Tesio (A); 40’ st Fagnani (F)A. Rappresentativa D – Rappresentativa G: 2 – 4Reti: 20’ pt Esposito (G), 30’ pt Russo (G), 43’ pt Russo (G); 20’ st Merola (D), 35’ st Trincia (G), 45’ st Salvatori (D).B. Rappresentativa E – Rappresentativa I: 0 – 3Reti: 8’ pt Iuliano; 39’ st Tagliamonte, 46’ st NunzianteC. Rappresentativa C – Rappresentativa A: 0 – 3Reti: 35’ pt Bergesio, 16’ st Candeloro, 40’ st TomaselliA. Rappresentativa D – Rappresentativa B: (1 – 1) 4 – 6Reti tempi regolamentari: 10’ pt Fabbri (D), 44’ st Mangini (B).B. Rappresentativa E – Rappresentativa H: 0- 2Reti: 45’ pt Floro (H), 51’ st Gargiulo (H)C. Rappresentativa C – Rappresentativa F: 1 – 2Reti: 20’ st Castellani (F), 45’ st Papa (F), 47’ st Demian (C)Gruppo A: Rappr “B” pt 5, Rappr “G” pt 3, Rappr “D” pt 1Gruppo B: Rappr “I” pt 5, Rappr “H” pt 4, Rappr “E” pt 0Gruppo C: Rappr “F” pt 6, Rappr “A” pt 3, Rappr “C” pt 0Semifinali a seguito sorteggioore 15.30 Rappresentativa “I” vs Rappresentativa “B” 1° Semifinalec/o Stadio Comunale – Via Le Pianore – Capezzano Pianoreore 17.30 Rappresentativa “H” vs Rappresentativa “F” 2° Semifinale c/o Campo “Benelli” – Via Trieste angolo Viale Kennedy – Lido di CamaioreFinaleore 11 Finale 1° e 2° posto c/o Stadio Comunale “Necchi Balloni” Via XX Settembre, 91 – FORTE DEI MARMI