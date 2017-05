Calcio - Juniores Cup: la seconda giornata emette i primi verdetti

Juniores Cup: la seconda giornata emette i primi verdetti. Salutano la competizione le Rappresentative dei gironi “D”, “C” ed “E”. Domani la griglia delle contendenti alla finalissima del 13 maggio

VIAREGGIO 11MAGGIO – La seconda giornata dei triangolari, che si è svolta sotto un tiepido sole, ha emesso già alcuni verdetti e preparato il terreno per un gran finale in ottica qualificazione. Al Comunale di Capezzano Pianore si sono affrontate, alle 14.30, la Rappresentativa C e la A. Per la squadra di Sergio Arnosti (C) in casacca nera, arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di ieri incassata dalla selezione del girone F ed il saluto al torneo. Non è bastata infatti l’ottima partenza che ha anche portato Gabriele Brandmayr a sfiorare un vantaggio vanificato, da due passi, a causa di un super intervento del numero uno della Rappresentativa A Luca Bonofiglio.

La selezione in giallo, formata da calciatori appartenenti a squadre lombarde e piemontesi, ha subìto l’approccio “aggressivo” degli avversari per buona parte della prima frazione, prima di uscire fuori con il passare dei minuti. Ad affacciarsi dalle parti di Nicola Borghetto, estremo difensore della Rapp. C, con un certo piglio sono stati per primo Lorenzo Citterio e Nicolò Tordini poi. La pressione dei ragazzi guidati da mister Marco Malabaila è aumentata in modo esponenziale fino alla rete del vantaggio giunta al 35’. Tordini mette in mezzo un pallone che non viene controllato dalla difesa in nero, carambola sui piedi di Simone Bergesio e gol. La ripresa comincia con una Rapp. A scatenata e per l’undici di Arnosti non c’è scampo: la squadra in tenuta nera capitola altre due volte e rischia l’imbarcata. Al 16’ è Alessio Candeloro a strappare gli applausi dei presenti con una magistrale conclusione da fuori area che si infila alle spalle del portiere, mentre al 40’ tocca a Giacomo Tomaselli calare il tris spedendo in rete un pallone non trattenuto da Borghetto. Il match di domani contro la Rappresentativa F ci dirà chi, tra le due, conquisterà la vetta del raggruppamento. Allo stadio “Dei Pini” di Viareggio, alle 16.30, entra invece in gioco la Rappresentativa del girone G (Abruzzo – Lazio – Sardegna – Umbria) per disputare la seconda gara di giornata e bagna il proprio esordio con una vittoria. A farne le spese la Rappresentativa D che nonostante una gara tutto cuore, perde per 4 a 2 e viene eliminata dalla competizione.La squadra di Fabrizio Spogani chiude addirittura il primo tempo in vantaggio di tre reti. Ad inaugurare il poker ci pensa Adriano Esposito intorno alla metà di tempo, seguito dalla doppietta di Mirko Russo, al 30’ ed al 43’. La selezione G paga nella ripresa il gran primo tempo e concede inevitabilmente qualcosa. Al 20’ Raimondo Merola accorcia le distanze ed avvia un tentativo di “remuntada” che si spegne un quarto d’oro dopo a causa della rete del 4 a 1 ad opera di Simone Trincia. La Rapp. D onora comunque, con grande ardore, il finale di gara e colpisce anche una traversa con Fabio Ceci al 40’ prima di segnare la rete del 2 a 4 allo scadere con Matteo Salvatori. La selezione del girone G (in tenuta rossa) balza dunque in vetta seguito dalla Rappresentativa B, avversaria di domani. A chiudere la “maratona calcistica” sono le Rappresentative E ed I al “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi. Tommaso Guazzolini saluta la competizione al pari delle selezioni D e C a seguito della sconfitta per 3 a 0, nonostante una partita molto combattuta da parte dei suoi ragazzi. La Rappresentativa del girone I (Campania – Calabria – Sicilia) è stata cinica e precisa soprattutto nella ripresa quando ha chiuso definitivamente la contesa. Sblocca Gaetano Iuliano dopo 8 minuti e da quel momento in poi la sfida decolla diventando bellissima. La Rappresentativa E non trova il pari e subisce ancora nel finale: le reti portano la firma di Luigi Tagliamonte al 39’ e di Christian Nunziante al 46’.Gruppo A: Rappr “G” pt 3, Rappr “B” pt 2, Rappr “D” pt 1Gruppo B: Rappr “H” pt 3, Rappr “I” pt 3, Rappr “E” pt 0Gruppo C: Rappr “F” pt 3, Rappr “A” pt 3, Rappr “C” pt 0Seconda giornataRappresentativa D – Rappresentativa G: 2 – 4Reti: 20’ pt Esposito (G), 30’ pt Russo (G), 43’ pt Russo (G); 20’ st Merola (D), 35’ st Trincia (G), 45’ st Salvatori (D).Rappresentativa E – Rappresentativa I: 0 – 3Reti: 8’ pt Iuliano; 39’ st Tagliamonte, 46’ st NunzianteRappresentativa C – Rappresentativa A: 0 – 3Reti: 35’ pt Bergesio, 16’ st Candeloro, 40’ st TomaselliRappresentativa D – Rappresentativa B: (1 – 1) 4 – 6Reti tempi regolamentari: 10’ pt Fabbri (D), 44’ st Mangini (B).Rappresentativa E – Rappresentativa H: 0- 2Reti: 45’ pt Floro (H), 51’ st Gargiulo (H)Rappresentativa C – Rappresentativa F: 1 – 2Reti: 20’ st Castellani (F), 45’ st Papa (F), 47’ st Demian (C)ore 15 Prima gara triangolare Rappresentativa “D” – Rappresentativa “B” c/o Stadio Comunale – Via dello Stadio, 12 - CAMAIORE / (riposa Rappresentativa "G").ore 16 Prima gara triangolare Rappresentativa “E” – Rappresentativa “H” c/o Stadio Comunale “T. Bresciani” – Via Trento, 1, VIAREGGIO / (riposa Rappresentativa “I”).ore 18 Prima gara triangolare Rappresentativa “C” – Rappresentativa “F” c/o Stadio Comunale “Necchi Balloni” Via XX Settembre, 91 – FORTE DEI MARMI / (riposa Rappresentativa “A”).Mercoledì 10 Maggio 2017ore 14.30 Seconda gara triangolare Rappresentativa “A” – “C” c/o Stadio Comunale – Via Le Pianore –CAPEZZANO PIANORE.ore 16.30 Seconda gara triangolare Rappresentativa “G” – “D” c/o Stadio Comunale “T. Bresciani” – Via Trento,1 – VIAREGGIOore 18 Seconda gara triangolare Rappresentativa “I” – “E” c/o Stadio Comunale “Necchi Balloni” Via XX Settembre, 91 – FORTE DEI MARMIGiovedì 11 Maggio 2017ore 16 Terza gara triangolare Rappresentativa “I” – “H” c/o Stadio Comunale – Via Le Pianore – CAPEZZANO PIANOREore 16 Terza gara triangolare Rappresentativa “A” – “F” c/o Campo “Benelli” – Via Trieste angolo Viale Kennedy– LIDO DI CAMAIOREore 16 Terza gara triangolare Rappresentativa “G” – “B” c/o Stadio Comunale “Necchi Balloni” Via XX Settembre, 91 – FORTE DEI MARMIVenerdì 12 Maggio 2017ore 15 1° Semifinale c/o Stadio Comunale – Via Le Pianore – CAPEZZANO PIANOREore 17 2° Semifinale c/o Campo “Benelli” – Via Trieste angolo Viale Kennedy – LIDO DI CAMAIORESabato 13 Maggio 2017ore 11 Finale 1° e 2° posto c/o Stadio Comunale “Necchi Balloni” Via XX Settembre, 91 – FORTE DEI MARMI