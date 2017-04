Calcio - Juniores Cup: Pubblicato il Regolamento per l\'edizione 2016/17

Pubblicato il Regolamento della Juniores Cup 2016/17 Modalità di svolgimento e formula della kermesse dedicata ai giocatori del Campionato d'Italia, nati dal 1 gannaio 1999

ROMA, 13 APRILE – Il Dipartimento Interregionale della LND ha pubblicato, per mezzo del Comunicato Ufficiale N. 120, il Regolamento della Juniores Cup che andrà in scena dal prossimo 8 maggio al 13 a Camaiore – Viareggio. La kermesse di categoria è dedicata come ogni anno alle Rappresentative dei singoli gironi in cui è articolato il Campionato di Serie D.

Le nove squadre ai nastri di partenza saranno composte da giocatori nati dal primo gennaio 1999 in poi, e regolarmente tesserati (anche stranieri) per la stagione in corso e verranno assegnate a tre differenti raggruppamenti da tre, a seguito di sorteggio. Le Rappresentative così suddivise per la fase di qualificazione si affronteranno in gare di sola andata che dovranno risolversi, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, ai calci di rigore.L’eventuale vittoria ai calci di rigore porterà alla squadra un punto, come nel pareggio ottenuto nei 90’; tre ovviamente i punti che si ottengono con la vittoria entro i due tempi canonici. Alla fase finale accederanno le prime di ogni girone, determinate anche dalla classifica avulsa in caso di parità mentre la quarta squadra ad entrare nel roster delle finaliste sarà la migliore seconda dei tre raggruppamenti. Anche in questa occasione, in caso di parità tra le squadre seconde classificate, scatterà la classifica avulsa per individuare quella che passerà alla fase finale.Un apposito sorteggio determinerà gli abbinamento delle semifinali nel quale il criterio delle teste serie impedirà la ripetizione di un match tra squadre provenienti dallo stesso raggruppamento di partenza. Anche in semifinale, per eventuali situazioni di parità al termine dei tempi regolamentari, sono previsti i calci di rigore. Sono cinque, tra i venti giocatori in distinta, le sostituzioni permesse durante il match. Per tifosi, addetti ai lavori ed appassionati della base del calcio nazionale, l’appuntamento è quindi in Versilia dall’8 al 13 di maggio 2017.