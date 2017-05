Calcio Juniores Regionale - fase nazionale: i primi verdetti, giorone A, B, C, D, E, F, G, H

Domani mercoledì 17 maggio alle 15.30 si giocano le partite di ritorno degli Ottavi (abbinamenti) e la 2^ giornata dei Triangolari

Roma, 16 MAGGIO – E’ tempo dei primi verdetti per le squadre Juniores Regionali impegnate nella Fase Nazionale. Domani mercoledì 17 maggio alle ore 15.30 si disputano le partite di ritorno degli abbinamenti e quelle valevoli per la 2^ giornata. Ferrini-Tor Di Quinto (E), con calcio d’inizio alle 14.30, è l’unico accoppiamento che vivrà il primo atto. Progresso-Giorgione prende il via alle 17.00.

La 3^ giornata dei Triangolari si disputerà sabato 20 maggio alle ore 15.30. Lo stesso giorno alle 15.00 si giocherà il ritorno dell’accoppiamento E.

Le squadre partecipanti sono esclusivamente formate da calciatori nati dal 1° gennaio 1998 in poi, che abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito l’impiego, in assoluto, di non più di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1997 in poi.ioni: Fenegrò-Rivasamba (Arbitro Federico Cosseddu di Nuoro) – C.S. di Pontelambro (CO - erba artificiale). Riposa: Lucento: Mori S. Stefano-Tramin (Ermal Bullari di Brescia) – Comunale di Mori (TN – erba artificale). Riposa: CjarlinsProgresso-Giorgione (Matteo Dellasanta di Trieste; and. 2-0) – Campo n^1 di Castel Maggiore (BO): Grassina-San Sisto (Marco Manicardi di Modena; and. 3-0) – Campo “Corale Filarmonica” di Grassina (FI)Girone E: Ferrini-Tor Di Quinto (Luca Zippilli di Ascoli Piceno) – Campo “G. Piero Polese” di Cagliari (erba artificiale)Girone F: Sesto Campano-Renato Curi Angolana (Alessio Ferranti di Perugia) – Campo di Sesto Campano (IS). Riposa: TolentinoCastellaneta-Sporting Matera (Agostino De Santis di Campobasso) – Campo “De Bellis” di Castellaneta (TA – erba artificiale). Riposa: Rinascita SangiovanneseIsola Capo Rizzuto-Canicattì (Luca D’Urso di Salerno; and. 4-0) – Campo “S. Antonio – Loc. Sant’Antonio - Isola Capo Rizzuto (KR – erba artificiale)20 maggio 3ª gara triangolari – ottavi ritorno (girone E)24 maggio quarti andata27 maggio quarti ritorno31 maggio semifinali andata07 giugno semifinali ritorno17 giugno finale