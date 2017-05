Calcio. Juniores Regionale - fase nazionale

Domani sabato 20 maggio si completa la lista delle qualificate ai Quarti con le gare della 3^ giornata dei Triangolari e il ritorno dell’abbinamento E

ROMA 19 MAGGIO - – Si completa il primo turno della Fase Nazionale che riguarda le Juniores Regionali con le sfide decisive valevoli per la 3^ giornata dei triangolari e il ritorno dell’accoppiamento E in programma domani sabato 20 maggio alle ore 15.30. In palio gli ultimi cinque posti per i Quarti di Finale, in programma i prossimi 24 e 27 maggio, che hanno già accolto Giorgione, Grassina e Isola Capo Rizzuto. Tor Di Quinto-Ferrini inizia alle ore 15.00

Designazioni arbitraliGirone A: Lucento-Fenegrò (Arbitro Aleksandar Djurdjevic di Trieste) – Campo “Riconda” di Torino (erba artificiale). Riposa: RivasambaGirone B: Cjarlins-Mori S. Stefano (Alessandro Costa di Novara) – Campo di Marano Lagunare (UD). Riposa: TraminGirone E: Tor Di Quinto-Ferrini (Diego Peloso di Nichelino; ore 15.00; and. 4-3) – Campo “P. e V. Testa” di Roma (erba artificiale)Girone F: Renato Curi Angolana-Tolentino (Andrea Pasqualetta di Aprilia) – Campo “Zanni/De Agostino” di Pescara (erba artificiale). Riposa: Sesto CampanoGirone G: Rinascita Sangiovannese-Castellaneta (Andrea Beldomenico di Jesi) – Campo “Alberto Vallefuoco” di Mugnano di Napoli (NA – erba artificiale). Riposa: Sporting MateraCalendario24 maggio quarti andata27 maggio quarti ritorno31 maggio semifinali andata07 giugno semifinali ritorno17 giugno finaleSPAREGGI ECCELLENZA: Le partite d’andata del 1^ turnoSabato e domenica 20 e 21 maggio alle 16.00Roma, 19 maggio 2017 – Con le partite d’andata del primo turno degli spareggi tra le seconde classificate dei campioni d’Eccellenza Regionali, in programma sabato e domenica 20 e 21 maggio alle 16.00, prende il via la corsa ai sette posti disponibili per la Serie D. Il turno si apre domani alle 16.30 con l’anticipo San Giorgio-Lagonegro (O). Il programma di domenica prevede un solo anticipo alle 15.00, si tratta di Budoni-Valle Del Tevere (L)Le designazioni arbitraliA) Juventus Domo-Romanese (Simone Pistarelli di Fermo) Campo “Curotti” – Domodossola (VB)B) Vado-Pavia (Alessandro Cutrufo di Catania) “Ferruccio Chittolina” – Vado Ligure (SV)C) Tortona-Clodiense (Ignazio Crescenti di Trapani) “Enrico Cucchi” di Tortona (AL)D) Union San Giorgio Sedico – Torviscosa (Leonardo Tesi di Lucca) Comunale di Sedico (BL)E) Casateserogoredo-Bozner (Matteo Mori di La Spezia) Comunale n.2 – Casatenovo (LC) erba artificialeF) Francavilla-Angelana (Roberto Lovison di Padova) Comunale di Francavilla al Mare (CH)G) Roselle-Frabriano Cerreto (William Villa di Rimini) Stadio Olimpico Zecchini – GrossetoH) Zenith Audax-Aprilia (Gabriele Gandolfo di Bra) Campo “Chiavacci” di PratoI) Folgore Rubiera-Sasso Marconi (Alessio Caporale di Abbiategrasso) “A. Valeriani” di Rubiera (RE)L) Budoni-Valle Del Tevere (Samuele Andreano di Prato) ore 15 – Comunale di Budoni (OT) erba artificialeM) Cittanovese-Folgore Selinunte (Geremia Vincenzo De Capua di Nola) “S. Maria” – Cittanova (RC) erba artificialeN) Acireale-Team Altamura (Giuseppe Romaniello di Napoli) “Tupparello” di Acireale (TP)O) San Giorgio-Lagonegro (Maurizio Barbiero di Campobasso) sabato 20 – ore 16.30 – “R. Radice” di San Giorgio a Cremano (NA) erba artificialeP) Vastogirardi-Audax Cervinara (Matteo Frosi di Treviglio) Comunale di Agnone (IS) erba artificiale