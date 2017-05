Calcio. Juniores regionali: fase nazionale - Si accende il sogno tricolore per i giovani campioni regionali 20 i club partecipanti, sabato 13 maggio alle ore 15.30 si giocano le prime gare dei triangolari e l’andata degli abbinamenti

ROMA, 8 MAGGIO – La fase nazionale del campionato juniores dilettanti è pronta per iniziare. Le 20 squadre vincitrici nei rispettivi confini regionali, incluse quelle dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano, saranno impegnate da sabato 13 maggio nella competizione che assegna lo scudetto nella categoria giovanile della Lega Nazionale Dilettanti.



Il calendario della manifestazione si distribuirà in poco più di un mese con incontri programmati al mercoledì ed al sabato dal 13 al 7 giugno per poi concludersi il 17 giugno in occasione della finale in programma al Centro di Formazione federale FIGC-LND “Gino Bozzi” di Firenze.



Nel triangolare A il Lucento (Piemonte VdA) ha vinto il titolo regionale senza subire sconfitte con lo stesso gruppo che ha trionfato nei Giovanissimi, sfiorando il titolo nazionale, e alzando quello Allievi. Un dominio piemontese nell’ultimo quinquennio. In attesa di sapere la vincente della Lombardia, l’altra sfidante del triangolare è la ligure Rivasamba che dopo cinque finali consecutive è riuscita finalmente a vincere il titolo regionale.Nel B troviamo il Cjarlins Muzane, che rappresenta diversi comuni della bassa friulana, soprannominato “il settore giovanile della statale 14” perché è la strada che attraversa diversi comuni coinvolti. Se la vedrà con i trentini del Mori Santo Stefano ed i bolzanini del Tramin.Abbinamento interessante quello tra lo storico Giorgione e la bolognese Progresso.L’outsider Grassina del comune di Bagno a Ripoli affronta un’altra realtà emergente come il San Sisto.Nell’E la pluridecorata a livello regionale Ferrini (Cagliari) ha un avversario di gran spessore come il Tor di Quinto alla ricerca di quel titolo nazionale che manca dal 2010.Tanta tradizione di calcio giovanile nel triangolare F con l’abruzzese Renato Curi Angolana e la marchigiana Tolentino. In mezzo la molisana Sesto Campano.Il Castellaneta dopo la beffa della scorsa edizione approda finalmente alla fase nazionale.



Nello stesso triangolare la napoletana Rinascita Sangiovannese e lo Sporting Matera.Nell’abbinamento H l’agrigentina Canicattì incrocia i tacchetti con la calabrese Isola Capo Rizzuto al suo secondo titolo regionale di fila stavolta strappato ai rigori.



Limiti di età - Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal 1° gennaio 1998 in poi, e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito l’impiego, in assoluto, di non più di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1997 in poi.



ALBO D'ORO (edizioni recenti)- 2016: Vigor Perconti (Rm); 2015: Vigor Perconti (Rm); 2014: Piovese (Pd); 2013: Vado (Sv); 2012: Vigor Perconti (Rm); 2011: Real Misano (Rn); 2010: Tor di Quinto (Rm); 2009: Tor di Quinto (Rm); 2008: N. Tor Tre Teste (Rm); 2007: Pianura (Na); 2006: Tor di Quinto (Rm); 2005: San Lorenzo (Rm); 2004: San Luigi (Ts).

Squadre partecipanti

Abruzzo: Renato Curi Angolana di Città Sant’Angelo (PE)

Basilicata: Sporting Matera (MT)

Calabria: Isola Capo Rizzuto (KR)

Campania: Rinascita Sangiovannese di Napoli (NA)

Emilia R.: Progresso di Castel Maggiore (BO)

Friuli V.G.: Cjarlins Muzane di Muzzara del Turgnano (UD)

Lazio: Tor di Quinto di Roma (RM)

Liguria: Rivasamba H.C.A. di Sestri Levante (GE)

Lombardia: vincente Basiano-Fenegrò

Marche: Tolentino (MC)

Molise: Sesto Campano (IS)

Piemonte V.A: Lucento di Torino (TO)

Puglia: Castellaneta (TA)

Sardegna: Ferrini di Cagliari (CA)

Sicilia: Canicattì (AG)

Toscana: Grassina di Bagno a Ripoli (FI)

C.P.A. Trento: Mori S. Stefano di Mori (TN)

C.P.A. Bolzano: Tramin Fussball di Termeno sulla Strada del Vino (BZ)



Umbria: San Sisto (PG)

Veneto: Giorgione di Castelfranco Veneto (TV)

Gironi

Girone A: Lucento - Rivasamba – Vinc. Lombardia (Triangolare)

Girone B: Cjarlins Muzane – Mori S.Stefano – Tramin Fussball (Triangolare)

Girone C: Giorgione – Progresso (andata e ritorno)

Girone D: Grassina – San Sisto (andata e ritorno)

Girone E: Ferrini – Tor di Quinto (andata e ritorno)

Girone F: Renato Curi Angolana – Sesto Campano - Tolentino (Triangolare)

Girone G: Castellaneta – Rinascita Sangiovannese – Sporting Matera (Triangolare)

Girone H: Canicattì - Isola Capo Rizzuto (andata e ritorno)



Calendario

13 maggio 1ª gara triangolari - ottavi andata

17 maggio 2ª gara triangolari – ottavi andata - ottavi ritorno

20 maggio 3ª gara triangolari – ottavi ritorno

24 maggio quarti andata

27 maggio quarti ritorno

31 maggio semifinali andata

07 giugno semifinali ritorno

17 giugno finale



Calendario gare primo turno

13 Maggio 2017 Ore 15.30

Girone A: Rivasamba H.C.A. – Lucento (campo “Favole H.C. Andersen” – Sestri Levante (Ge)

Rip.: Vincente Lombardia

Girone B: Tramin Fussball – Cjarlins Muzane (Comunale “A” di Termeno, Bz)

Rip. : Mori S.Stefano

Girone C: Giorgione-Progresso (campo Comunale di Castelfranco Veneto, Tv)

Girone D: San Sisto – Grassina (Campo comunale di San Sisto, Pg)

Girone F: Tolentino-Sesto Campano (campo “F.Ciommei” di Tolentino, Mc)

Rip.: Renato Curi Angolana

Girone G: Sporting Matera-Rinascita Sangiovannese (Campo “G.Scirea” di Matera)

Rip.: Castellaneta

Girone H: Canicattì – Isola Capo Rizzuto (campo comunale “Carlotta Bordonaro” di Canicattì, Ag)



17 Maggio 2017 Ore 15.30

Girone A: 2ª Gara Triangolare

Girone B: 2ª Gara Triangolare

Girone C: Progresso – Giorgione (Campo comunale n°1 di Castel Maggiore, Bo)

Girone D: Grassina – San Sisto (campo “Corale Filarmonica” di Grassina, Fi)

Girone E: Ferrini – Tor di Quinto (campo “G.Piero Polese” di Cagliari)* ore 14.30

Girone F: 2ª Gara Triangolare

Girone G: 2ª Gara Triangolare

Girone H: isola Capo Rizzuto-Canicattì (Campo “S.Antonio” di Isola Capo Rizzuto, Kr)



20 Maggio 2017 Ore 15.30

Girone A: 3ª Gara Triangolare

Girone B: 3ª Gara Triangolare

Girone E: Tor di Quinto-Ferrini (Campo “P. e V. Testa” di Roma)

Girone F: 3ª Gara Triangolare

Girone G: 3ª Gara Triangolare