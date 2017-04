Calcio, Juve schiacciasassi: 4-0 al Genoa

TORINO, 24 APRILE - Una Juventus cinica, spietata e, se volete, vendicativa (visto il 3-1 subito all'andata a Marassi) annichilisce il Genoa di Juric e si porta momentaneamente a più undici sulla Roma (seconda e stasera in campo a Pescara contro i biancoazzurri) e a più dodici sul Napoli.

Allegri aveva avvertito tutti alla vigilia, sarebbe stata una vittoria fondamentale in chiave scudetto. L'obiettivo erano i tre punti, anche e soprattutto in vista del tour de force che adesso attende i bianconeri: Atalanta – Torino – Roma in campionato e in mezzo il Monaco, nella semifinale di Champions League. E la Juve ha seguito alla lettera il diktat dell'allenatore, sbrogliando la pratica Genoa (unica squadra ad aver battuto la Juventus due volte da quando Allegri siede sulla panchina di casa Agnelli) già nei primi venti minuti, controllando e consolidando il vantaggio nei successivi settanta.

Uno-due terribile della banda Allegri, che colpisce prima al diciassettesimo (sfruttando uno sfortunato autogol di Munoz) e poi al diciottesimo (combinazione Dybala – Khedira – Dybala e palla in rete). Al quarantunesimo c'è gloria anche per Mario Mandzukic, che infila in porta il pallone del 3-0 e si prende gli applausi a scena aperta dello Stadium: il gol è solo il pretesto, perchè la prestazione (anzi, Le prestazioni) del croato meriterebbero una lode perpetua. Nel secondo tempo la Juve gestisce le energie, ma lo fa con cattiveria e determinazione, le stesse qualità con cui Bonucci firma il 4-0, con un destro potente e preciso da fuori area.

“Scudetto in tasca? No”, frena Allegri: “Ci mancano otto punti, perchè la Roma può arrivare a novanta, quindi ci mancano ancora cinque partite”. Leonardo Bonucci, invece, sottolinea l'importanza della prestazione della squadra, dopo gli elogi seguiti alla qualificazione in Champions: “L’importante era rispondere alla grande in campionato dopo l’esaltazione per la Champions. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un grande e umile gruppo che in ogni partita azzera il passato, pronto a scrivere un grande futuro”.

Claudio Canzone

