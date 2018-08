Calcio: la Juve vince ancora, 2-0 alla Lazio

TORINO, 25 AGOSTO - Un gol per tempo, e la Juventus va: la prima in casa, dopo il successo di Verona, porta altri tre punti ai bianconeri contro una buona Lazio. In gol Pianic al 30' con un gran tiro da fuori e Mandzukic al 60', abile a ribadire in rete un pallone vagante lisciato da Cristiano Ronaldo, che rimane ancora a bocca asciutta. La Juve sale a 6 punti, i biancocelesti rimangono fermi a 0.