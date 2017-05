Calcio - La selezione TOP 11 TdR Trentino 2017 incontra l\'Under 18 di Francesco Statuto

Dal TdR 2017 al Top 11. Talenti a confronto. Atto conclusivo del progetto pilota TOP 11 Torneo delle Regioni. Domani alle 15 amichevole a Coverciano per la selezione dei più votati tra i giocatori Juniores contro l'Under 18 LND di Francesco Statuto

TRENTO, 23 MAGGIO - La Lega Nazionale Dilettanti del presidente Cosimo Sibilia non interrompe il proprio lavoro di “scouting” ed anzi lo rilancia. L'occasione è stata la grande kermesse del Torneo delle Regioni che si è svolto in Trentino dal 7 al 14 aprile scorso. Seguendo il principio del monitoraggio permanente sui giovani talenti dell’universo LND, si è dato vita al progetto pilota TdR TOP 11 rivolto, nella sua prima uscita, alla categoria Juniores calcio a 11 presente al torneo. Per ottenere il massimo coinvolgimento di tutte le componenti si è chiesto, ai mister “in gioco”, di esporre le proprie impressioni riguardo ai calciatori in campo. Attraverso un’apposita scheda ci si è infatti rivolti agli allenatori di tutte le Rappresentative Juniores al fine di votare i migliori in campo della squadra avversaria, esprimendo fino ad un massimo di due preferenze.

Al termine del Torneo è stata quindi stilata la formazione Top 11 TdR 2017 che domani, 24 maggio, alle ore 15 affronterà a Coverciano (Firenze), in gara amichevole, la Nazionale LND Under 18 di Francesco Statuto. La formazione TOP 11 sarà guidata in questo happening dal mister della Rappresentativa Toscana, Uberto Gatti, che si è aggiudicata il tricolore 2017. La composizione della rosa deriva quindi quindi dal numero di voti ottenuti dai giocatori ed, a parità di condizioni, dal criterio della maggior giovane età.Il successo dell’iniziativa è stato indiscusso. Basti pensare che su 37 gare disputate durante il torneo con un riferimento massimo di 6 incontri, la percentuale di scouting è stata dell’82%.4 voti: Sul gradino più alto la mezza punta dell’Amiternina Scoppito Davide Mazzaferro (Abruzzo) e l’attaccante Walid Cheddira(Marche) del Loreto.3 voti: Seguono sul secondo gradino del podio i centrocampisti centrali Giuseppe Giannula (Sicilia) dello Sporting Taormina e Tommaso Chiti (Lazio) dell’Audace; l’attaccante centrale Josè Louis Alarcon (Liguria) del Molassana Boero; l’esterno di centrocampo Riccardo Manuzzi (Emilia Romagna), dell’Old Meldola ed il centrocampista centrale Salvatore Nastasi (Piemonte Valle d’Aosta) della Cheraschese; Nicolò Biscaro terzino (CPA Trento) dell’Anaune Val di Non e la seconda punta Seedy Mamarang (Lazio) in forza al Valle del Tevere2 voti: Chiudono il podio la mezza punta Mauro Demango (Puglia) del Bisceglie; l’attaccante centrale Francesco Liperoti (Calabria) del Cutro; le seconde punte Francesco Giuntini (Umbria) del Massa Martana ed il centrocampista centrale Kleris Kala (Abruzzo) del Martinsicuro; i tre esterni di centrocampo Simone Saiu (Sardegna) del Budoni, Matteo Argiolas (Sardegna) del Ferrini Cagliari e Dmytro Khodin (Toscana) del Grassina.i giocatori che hanno ottenuto almeno una preferenza:Portieri: Lai (Sardegna), Colella (Molise), Volpe (Basilicata), Gentileschi (Abruzzo), Rainero (Piemonte VA)Difensori Centrali: Spampinato (Sicilia), Winkler (CPA Bolzano), Lamantia (Piemonte V.A), Salvatori (Liguria), Grecoris (Friuli VG), Botrini (Toscana), Amerighi (Toscana), Gueye (Veneto), Trippa (Lazio), Boveri (Liguria), Cau (Sardegna).: Stella (Liguria), Biscaro (CPA Trento), Aste (Friuli VG), Onda (Campania), Botrini (Toscana)Centrocampisti Centrali: Cannizzaro (Lombardia), Nicoletti (CPA Bolzano), Libera (CPA Trento), Manca (Sardegna), Barbarossa (Abruzzo), Griego (Campania), Bocchio (CPA Bolzano), Leonardi (Veneto), Marianelli (Toscana), Venturini (Friuli VG), Fortuna (Lazio), Geria (Calabria), Bokoko (Umbria), Cattabriga (Emilia Romagna), Mbaye (Campania), Cornio (Puglia), Tizi (Marche), Corsano (Molise).Esterni Centrocampo: Peresano (Friuli VG), Stambolliu (Marche), Russo (Sicilia), Gullo (Veneto), Germani (Friuli VG), Reci (CPA Bolzano), Rota (Baslilicata), Romano (Calabria), Luparia (Piemonte Valle d’Aosta), A. Perrella (Marche), Tripodi (Calabria), Belmonte (Basilicata), Cantelmo (Molise), Di Gregorio (Molise), Polletta (Molise).Seconde punte: Inverardi (Lombardia), Lombardi (Friuli VG), Pieralisi (Marche), Romano (Calabria), Piacentini (Lombardia), Esposito (Campania), Ferraglia (CPA Trento), Markovic (Veneto), Ciuccio (Basilicata).Attaccanti Centrali: Perrella (Molise), Cortese (Emilia Romagna), Ceci (Lombardia), Paradisi (Umbria), Sylla (Emilia Romagna), Cerroni (Lazio), Moser (CPA Trento).Convocati TOP 11 Juniores TdR 2017 - gara amichevole vs Under 18 LND - Coverciano 24 maggio 2017 ore 15TOP 11 JUNIORES TDRLAI Simone 12/01/1999 SPD THARROS CR SardegnaVOLPE Domenico 25/08/1999 USD LAVELLO CR BasilicataSPAMPINATO Giovanni 27/07/1998 ASD SPORTING TAORMINA CR SiciliaTRIPPA Lorenzo 19/11/1998 ASD CEDIAL LIDO DEI PINI CR LazioBOVERI Emanuele 11/10/1998 ASD ALBISSOLA 2010 CR LiguriaSTELLA Federico 24/08/1999 ASD VALDIVARA 5 TERRE CR LiguriaBISCARO Nicolò 08/11/1999 ASD ANAUNE VALLE DI NON CPA TrentoONDA Giuseppe 03/09/1998 ASD OPLONTI PRO SAVOIA CR CampaniaNASTASI Salvatore 25/08/1998 ASD CHERASCHESE1904 CR Piemonte VAGIANNAULA Giuseppe 22/09/1998 ASD SPORTING TAORMINA CR SiciliaCHITI Tommaso 06/04/1998 ASD AUDACE CR LazioALARCON Josè Louis 18/09/1998 SC MOLASSANA BOERO CR LiguriaMANUZZI Riccardo 17/05/1999 ASD OLD MELDOLA 1953 CR Emilia R.ARGIOLAS Matteo 22/07/1998 POL FERRINI CR SardegnaAttaccantiCHEDDIRA Walid 22/01/1998 CS LORETO AD CR MarcheMAZZAFERRO Davide 31/03/1998 SPD AMITERNINA SCOPPITO CR AbruzzoDE MANGO Mauro 17/09/1998 ASD UNIONE CALCIO BISCEGLIE CR PugliaMAMARANG Seedy 05/01/1998 ASD VALLE DEL TEVERE CR LazioAllenatoreUberto GATTI Selezionatore Top 11 Juniores TdR 2017Stefano MANNELLI Vice Selezionatore Top 11 Juniores TdR 2017Rossano BASTIANELLI Preparatore dei Portieri Top 11 Juniores TdR 2017Antonio AMMENDOLIA Medico ResponsabileAndrea BONETTO FisioterapistaSandro DELLA PELLE MagazziniereBarbara COSCARELLA Addetta alla SegreteriaRAPP.VA NAZIONALE LND U/18BORGHETTO Nicola 25/11/1999 ITAL LENTI AC BELLUNO Serie DRAINERO Brian 14/07/1998 L.G. TRINO CR Piemonte VACAPORELLI Lorenzo 07/05/1999 S.NICOLO’ Serie DESPOSITO Adriano 28/07/1999 L’AQUILA CALCIO Serie DFERRARA Antonio 03/03/1999 AGROPOLI Serie DDE VITA Federico 06/04/1999 OMNIA BITONTO CR PugliaMAGGIORE Riccardo 17/02/1999 AURORA PRO PATRIA Serie DMORINI Alessandro 06/09/1998 ACCADEMIA C. ROMA CR LazioTOMASELLI Giacomo 25/07/1999 BORGOSESIA Serie DBASSO Gianmarco 05/01/1999 FINALE Serie DMANGLAVITI Sebastiano 08/05/1999 ROCCELLA Serie DMIGLIORINI Dario 01/04/1999 AQUILA MONTEV. CR ToscanaZANELLA Gianmarco 09/11/1998 BORGARO TORINESE CR Piemonte VATIZI Lorenzo 10/08/1999 TOLENTINO CR MarcheSILVESTRO Michele 14/06/1999 FRATTESE Serie DBICCARI Luigi 12/06/1999 MAPELLOBONATE CR LombardiaALESSANDRELLI Pietro 31/05/1999 CASTELFIDARDO Serie DCALMI Samuele 03/03/1999 SEREGNO Serie DSaverio Mirarchi - Capo DelegazioneAugusto Gentilini - Supervisore TecnicoAlberto Branchesi - SegretarioFrancesco Statuto - AllenatoreGianfranco Tosoni - Allenatore in 2°Marco Fanciulli - Preparatore dei PortieriAntonio Ammendfola - Medico ResponsabileAndrea Bandini - FisioterapistaSandro Della Pelle - Magazziniere