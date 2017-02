Calcio - #lAltraMetàdelCalcio: Arbitri e programma gare di Serie A e B

#lAltraMetàdelCalcio: Arbitri e programma gare di Serie A e B

La 3^ di ritorno sabato e domenica 11 e 12 febbraio alle 14.30. AGSM Verona-Fiorentina Women’s in diretta tv

ROMA, 10 FEBBAIO – Tutte le squadre di Serie A scendono in campo sabato 11 febbraio alle ore 14.30 per la 3^ giornata di ritorno. AGSM Verona-Fiorentina Women’s sarà tramessa in diretta tv su Top Planet Tv (canale 63 del digitale terrestre), con la produzione di Professione Calcio, a partire dalle ore 14.15.

I risultati e la classifica di Serie A troveranno spazio all’interno della trasmissione 90esimo minuto Serie B, in onda su Rai 2 sabato 11 febbraio a partire dalle ore 18.10. La gara Brescia-Res Roma sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web ufficiale del Brescia BCF TV.AGSM Verona-Fiorentina Women’s (Arbitro Luca De Angeli di Milano, Assistenti di linea Marco Bonello di Este e Filippo Pio Castagna di Verona), Brescia-Res Roma (Deborah Bianchi di Prato, Riccardo Marra di Milano e Michele Bevilacqua di Bergamo), Chieti-Cuneo (Andrea Baldomenico di Jesi, Emanuele Di Pietrantonio di Pescara e Lorenzo D’Orazio di Teramo), Mozzanica-Jesina (Daniele Sbardella di Belluno, Said El Khalfaoui di Bergamo e Matteo Carissimi di Crema), Luserna-Como (Matteo Mori di La Spezia, Andrea Lo Chiatto di Nichelino e Simone Soccal di Collegno), San Zaccaria-Tavagnacco (Julio Milan Silvera di Valdarno, Matteo Merloni di Ravenna e Lorenzo Montefiori di Ravenna).SERIE BTerza giornata di ritorno per il campionato di Serie B. Domenica 12 febbraio alle ore 14.30 scendono in campo le squadre dei quattro gironi della cadetteria. Due i posticipi d’orario, alle 15.00 prende il via Lucchese-Torino, alle 17.00 Ligorna-Musiello Saluzzo. Real Meda-Fortitudo Mozzecane si gioca al comunale “Busnelli” di Meda (Mb).Designazioni arbitraliCaprera-Empoli Ladies (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Juventus Torino-Atletico Oristano (Matteo Frosi di Treviglio), Ligorna-Musiello Saluzzo (Andrea Beretta di Monza), Lucchese-Torino (Daniele Cannata di Faenza), Molassana Boero-Alessandria (Marco Baronti di Pistoia), Novese-Amicizia Lagaccio (Daniele Cadirola di Milano).Arezzo-Sammarinese (Marco Russo di Torre Annunziata), Castelvecchio-Imolese (Valerio Crezzini di Siena), La Saponeria Unigross Pescara-New Team Ferrara (Simone Pistarelli di Fermo), Marcon-Gordige (Tommaso Righi di Bologna), Sassuolo-Padova (Ruben Celani di Viterbo), Udinese-Permac Vittorio Veneto (Luca Calvi di Bergamo), Virtus Padova-Grifo Perugia (Davide Santarossa di Pordenone).Azalee-Trento Clarentia (Alessandro Costa di Novara), Azzurra San Bartolomeo-Riozzese (Marco Manicardi di Modena), Fimauto Valpolicella-Vicenza (Matteo Dellasanta di Trieste), Milan Ladies-San Bonifacio (Gianluca Rizzello di Savona), Orobica-Inter Milano (Giuseppe Mansueto di Verona), Real Meda-Fortitudo Mozzecane (Gabriele Gandolfo di Bra), Unterland Damen-Sudtirol Damen Bolzano (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone).Apulia Trani-Salento Women Soccer (Niccolò Fucci di Salerno), Latina-Domina Neapolis (Pierpaolo Natilla di Molfetta), Nebrodi-Napoli Dream Team (Giovanni Greco di Roma 1), Lazio Women-Pink Bari (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Napoli-Grifone Gialloverde (Luca Capriuolo di Bari), Roma XIV-Roma (Maria Teresa Travascio di Moliterno).



