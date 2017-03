Calcio - Lega Nazionale Dilettanti e HS Football

Lega Nazionale Dilettanti e HS Football Accordo quadriennale con l'azienda italiana, specializzata in abbigliamento tecnico per il calcio. HS: “Vogliamo essere sponsor del talento, sostenendo i giovani dei club dilettantistici”.

ROMA, 09 MARZO - La Lega Nazionale Dilettanti vestirà HS Football. Un accordo quadriennale, quello siglato con l'azienda italiana specializzata in abbigliamento per il calcio, che consentirà di vestire le Rappresentative Nazionali della LND (Under 18, Under 17 e Rappresentativa Serie D) oltre a quelle di tutti i Comitati Regionali e Provinciali.

Numeri da record per una collaborazione che non vuole fermarsi alla fornitura di materiale, ma essere un partner attivo. HS Football, già sponsor di club professionistici come Udinese e Spal, è pronta a scendere in campo al fianco della Lega Nazionale Dilettanti nei progetti mirati alla valorizzazione dei giovani dei club del calcio di base. Ci sarà anche un catalogo riservato alle 13.000 Società affiliate alla LND, per un'offerta dedicata.L’accordo è stato ufficializzato oggi nella splendida cornice del Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma alla presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti e della struttura commerciale e direzionale della HS Football, oltre al saluto del numero uno del CONI Giovanni Malagò. Ospiti dell’evento Gianni Rivera, presidente del settore tecnico FIGC, Vito Tisci, presidente del SGS FIGC, e Raffaele Ametrano, ex calciatore di Verona,Juventus e Udinese, oggi allenatore della formazione friulana under 15.

Soddisfatto il Presidente della LND Cosimo Sibilia: “Abbiamo trovato un partner dinamico, che si è subito entusiasmato all'idea di operare nel mondo dei Dilettanti. Ci siamo trovati subito in sintonia rispetto agli obiettivi, in modo particolare quello di promuovere il valore delle migliaia di giovani che militano nei nostri campionati. HS è un'azienda italiana, di recente fondazione, dotata di uno spirito innovativo ed ambizioso: sarà il compagno di squadra ideale nelle partite che ci attendono”.



Grande entusiasmo da parte del Presidente di HS Football Massimiliano Ferrigno per la partnership raggiunta: “Sono molto contento di aver raggiunto questo accordo con la LND che rappresenta in Italia il cuore della crescita del movimento calcio e dei giovani calciatori. Abbiamo deciso di fare questo importante investimento perché crediamo nei valori della LND e soprattutto crediamo nel programma di attività che la LND vuole sviluppare nel prossimo quadriennio. Un programma che punta sulla crescita delle società dilettantistiche e dei giovani, sia dal punto di vista tecnico che professionale. HS ha scelto di vestire la LND perché vuole vestire il calcio italiano con questi valori”.



Le nuove maglie HS per la LND hanno già fatto il loro esordio in campo nella prima partita della Nazionale Under 17 al Torneo Arco di Trento - Beppe Viola. La selezione allenata da Fausto Silipo è attualmente impegnata alla storica e prestigiosa competizione dove è attesa dagli altri confronti contro Roma e Chievo Verona.

Lo sponsor tecnico sbarcherà tra cinque giorni anche in Versilia con la Rappresentativa Serie D, al debutto nella 69^Viareggio Cup. I ragazzi di Augusto Gentilini affronteranno Bari (14 marzo), Napoli (16 marzo, differita su RaiSport alle 20.30) e Camioneros (19 marzo).*



HS FOOTBALL - COMPANY PROFILE

Hs Football è un’azienda fondata nel 2011. Nata come servizi di marketing e comunicazione, ha ora il suo core business nella produzione e distribuzione di abbigliamento sportivo. Grazie all’esperienza maturata nel mondo del calcio, HS ha creato un brand innovativo che si caratterizza per il design dei suoi modelli e per la massima attenzione alla qualità.



L’azienda si è contraddistinta anche per la creazione di un’accademia del calcio basata su un modello multidisciplinare di avvicinamento a questo sport, in grado di sviluppare e valorizzare tutti gli aspetti relativi all’area tecnica, non trascurando quelli formativi ed educativi.



Sin dalla nascita infatti il concept aziendale è stato “ HS SPONSOR DEL TALENTO” inteso nel suo significato più completo e professionale, con la realizzazione di progetti orientati al mondo sportivo giovanile. Particolare rilevanza ha il Progetto realizzato in Partnership con Udinese Calcio, di cui HS è Sponsor Tecnico dalla stagione 2013-2014, denominato “UDINESE ACADEMY ”, iniziativa dedicata ai settori giovanili delle squadre dilettantistiche in Italia.



Nella stagione 2016/2017 il progetto coinvolge oltre 120 società dilettantistiche in tutta Italia per le quali vengono organizzate iniziative quali: sedute di allenamento con tecnici Udinese Academy, tornei, gare amichevoli, corsi per allenatori, incontri con famiglie e dirigenti delle società, per una formazione a 360 gradi.

F.I.G.C.