Calcio: Lega Pro: Alessandria esonera Braglia, arriva Pillon

ALESSANDRIA, 15 APRILE - Giuseppe Pillon è il nuovo allenatore dell'Alessandria (Lega Pro). Subentra, a tre giornate dalla fine, a Piero Braglia, esonerato dopo la serie negativa che ha fatto perdere ai 'grigi' il primo posto nel girone A in favore della Cremonese.

"E' stato necessario un cambio alla guida tecnica, al quale non si sarebbe mai voluti arrivare",

dice il presidente Luca Di Masi. Pillon ha firmato un contratto che lo lega all'Alessandria fino a fine stagione. "Non servono troppi giri di parole – si presenta il tecnico veneto - occorre solo mettersi a lavorare, da subito, per ritrovare serenità e risultati.

Ho visto la squadra in più di una circostanza e ne conosco potenzialità e caratteristiche per cui so che esiste una base eccellente su cui intervenire e da cui riprendere