Calcio. Lega Pro: Le rappresentative Under 15 e Under 17 al XXVIII TICG "Città di Cava de'Tirreni"

FIRENZE, 01° GIUGNO - Le Rappresentative Under 15 e Under 17 di Lega Pro partecipano al XXVIII Torneo Internazionale di calcio giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”.

Le due formazioni guidate dal CT Daniele Arrigoni faranno il loro esordio martedì 6 giugno: la Rappresentativa Under 15 con l’Avellino e la Rappresentativa Under 17 con il Frosinone.Le finali si giocheranno domenica 11 giugno.Sotto il programma e i convocati dallo staff tecnico delle Rappresentative Lega Pro (materiale fornito dal Team Manager delle Rappresentative Lega Pro)Martedì 6 giugno 2017Ore 15,50 - Rappresentativa Under 15 Lega Pro – Avellino (“Stadio Desiderio”)Ore 19.00: Rappresentativa Under 17 Lega Pro- Frosinone (Gara inaugurale - Allievi - Stadio “ Lamberti”)Mercoledì 7 giugno 2017Ore 17,40: Paganese – vs - Rappresentativa Under 15 Lega Pro - (“Stadio Desiderio”)Ore 18.10: Rappresentativa Under 17 Lega Pro – vs – Gorica - (Stadio “ Lamberti”)Ore 15.00: - Rappresentativa Under 15 Lega Pro – vs – Cavese (“Stadio Desiderio”)Ore 15.30-19.30:Cavese - Rappresentativa Under 17 Lega Pro “Stadio Lamberti”Sabato 10 giugno 2017Ore 17.00-18.30: Semifinali GiovanissimiOre 17.00-18.30: Semifinali AllieviDomenica 11 giugno 2017Ore 17.00: Finale Giovanissimi - Trofeo Gino Avella (Stadio “Simonetta Lamberti”)Ore 18.30: Finale Allievi - Trofeo D’Amico (Stadio “Simonetta Lamberti”)Ore 20.30: Premiazioni e Cerimonia di Chiusura (Stadio “Simonetta Lamberti”)CONVOCATI:RAPPRESENTATIVA UNDER 15 LEGA PROPORTIERITONONI SIMONE - 27/03/2002 SÜDTIROLSCARDUZIO ALESSANDRO - 08/04/2002 - CREMONESEDIFENSORIBENIAMIN JACOPO - 27/01/2002 - VENEZIAFRISON FILIPPO - 30/07/2002 - BASSANO VIRTUSBERTOCCHI ALESSANDRO - 18/04/2002 - ALBINOLEFFEPEZZOLA LEONARDO - 17/03/2002 - AREZZOCOLAGÈ RICCARDO - 25/02/2002 - VITERBESE CASTRENSECARBONE VINCENZO - 04/02/2002 - FERALPISALO'CENTROCAMPISTITIEPOLATO GABRIELE - 21/06/2002 - PADOVAGREZZANI EMIL - 31/01/2002 - SÜDTIROLWIESER DAVID - 13/02/2002 - SÜDTIROLSPADER DAVIDE MARCO - 31/01/2002 - PORDENONEZAVAN SEBASTIAN - 12/02/2002 - PADOVAMARESCA RAFFAELE - 04/12/2002 - REGGIANATREZZA PIO LEONARDO - 31/01/2002 - REGGIANAATTACCANTICASSANO CHRISTIAN - 07/01/2002 - REGGIANAMANCARELLA GIANMARCO ANGELO - 23/01/2002 - LECCEFAZIO UMBERTO - 19/06/2002 - SIRACUSADI STEFANO LORENZO - 12/09/2002 - CATANIADE BEI NICOLÒ - 09/09/2002 - PADOVARAPPRESENTATIVA UNDER 17 LEGA PROPORTIERIBRANCOLINI FEDERICO - 14/07/2001 - MODENACORVI EDOARDO - 23/03/2001 - PARMADIFENSORISORAGNA MATTIA - 07/04/2000 - LUMEZZANECASSAGHI ANDREA - 11/04/2001 - COMOCORRADINI FABIO - 29/03/2000 - PRATOMAFFINI NICCOLÒ - 12/03/2000 - CARRARESESTRUMBO DOMENICO - 08/02/2000 - CATANZAROVITALE ANTONIO PIO - 25/01/2000 - MODENARUGGERO MARCO - 01/06/2000 - PADOVACENTROCAMPISTICAPITANIO NICOLA - 27/10/2000 - ALBINOLEFFEPOLEDRI MANUEL - 06/08/2000 - CREMONESEGIANELLI JACOPO - 04/03/2001 - CREMONESEBARDINI FILIPPO - 17/07/2000 - LIVORNOFIBIANO MICHAEL - 11/05/2001 - JUVE STABIAATTACCANTIMONTIPÒ MARTIN - 09/04/2000 - REGGIANAGALEANDRO ALESSANDRO - 29/02/2000 - ALBINOLEFFEGALEOTO ANTONIO - 15/03/2000 - UNICUSANO FONDIDAVITTI ALESSANDRO -05/02/2000 - MODENA

azzurrini-legapro.jpg

