Calcio. Lega Pro: Rap. Under 17 in campo. Amichevole con la Rap. Indiana Under 17 ad Arezzo venerdì

Calcio. Lega Pro: Rappresentativa Under 17 in campo. Amichevole con la Rappresentativa Indiana Under 17 ad Arezzo venerdì 19 maggio

AREZZO, 17 MAGGIO - Impegni per gli azzurri di Lega Pro. La Rappresentativa Under 17 sarà in campo da domani a venerdì 19 maggio ad Arezzo.

Il 19 maggio, al termine del raduno, è in programma alle ore 15 allo stadio Città di Arezzo, l’amichevole internazionale con la Rappresentativa Indiana Under 17.



Sotto i convocati della Rappresentativa Under 17 di Lega Pro dal tecnico Daniele Arrigoni.



Infine, una curiosità: vestono la maglia di due club di Lega Pro, due calciatori della Nazionale Under 20 del CT Evani, che sono partiti alla volta della Corea del Sud per disputare il 21° Campionato del Mondo di categoria. Sono il difensore Leonardo Sernicola ( Unicusano Fondi) e il centrocampista Matteo Pessina (Como).



PORTIERI

BRANCOLINI FEDERICO - 14/07/2001 - MODENA

CORVI EDOARDO - 23/03/2001 - PARMA



DIFENSORI

MICHELI FRANCESCO - 04/03/2000 - ALBINOLEFFE

DELLA MORTE SIMONE - 01/03/2000 - LUCCHESE

MISSAGLIA DAVIDE - 30/05/2000 - CREMONESE

RUGGERO MARCO - 01/06/2000 - PADOVA

VITALE ANTONIO PIO - 25/01/2000 - MODENA

MAFFINI NICCOLÒ - 12/03/2000 - CARRARESE

GIANNESCHI ALESSIO - 31/01/2000 - ROBUR SIENA



CENTROCAMPISTI

MARRONE ANTONIO - 27/06/2001 - JUVE STABIA

BERTOLLO MATTEO - 11/07/2001 - BASSANO VIRTUS

FIBIANO MICHAEL - 11/05/2001 -JUVE STABIA

MARONI ALBERTO - 13/08/2000 - MANTOVA



ATTACCANTI

RAMELLO ALESSANDRO - 25/01/2000 - ALESSANDRIA

GALEANDRO ALESSANDRO - 29/02/2000 - ALBINOLEFFE

ROSSO DAVIDE - 20/04/2001 - PADOVA

RODOLFI DAVIDE - 06/05/2001 - ALBINOLEFFE

DAVITTI ALESSANDRO - 05/02/2000 - MODENA