Calcio. Serie C: Monopoli-Catanzaro, vincono i giallorossi con un micidiale uno-due (Highlights)

MONOPOLI, 25 MARZO - Vince il Catanzaro con un micidiale uno-due in avvio di ripresa, nel giro di tre minuti che non dà scampo ad un Monopoli che poi ha stentato a rimettersi in partita col Catanzaro che ha controllato agevolmente e infligge la terza sconfitta casalinga stagionale al Monopoli

Nella formazione biancoverde non è in campo Sounas e in avanti mister Scienza si schiera con l’ex di turno Sarao e Genchi, mentre i giallorossi, tra i vari avvicendamenti, si nota quello di Corado che viene spedito in campo accanto a Letizia.



Il primo tempo vive di poche emozioni con due squadre bloccate e pronte a darsi battaglia soprattutto in mezzo al campo. L’occasione migliore inizialmente è del Catanzaro (12’) con Letizia in mezza girata di sinistro ma trova attento Bardini a parare alla sua sinistra. La gara vive di pochi sussulta a parte nel finale di tempo quando il Monopoli cerca con insistenza la rete ma è Nordi ad opporsi al 41’ sul sinistro di Donnarumma che aveva mirato poco sotto la traversa e immediatamente dopo con Mercadante, di testa. Nordi salva il risultato e poi si va praticamente negli spogliatoi.



Nella ripresa, mister Pancaro dopo cinque minuti avvicenda Sepe con De Giorgi, mossa che si rivelerà immediatamente azzeccata con quest’ultimo che trova un destro che s’insacca all’incrocio dei pali. La rete dà slancio al Catanzaro che trova quasi immediatamente il raddoppio con Zanini che trova la rete con una conclusione che finisce su Bardini che la fa carambolare dietro le sue spalle. Il 2-0 per il Catanzaro costringe mister Scienza a dare nuova linfa all’attacco che però non riesce a sfondare trovando un Nordi sempre attento. Nemmeno il pressing dei minuti finali in cui il Catanzaro rimane in dieci per via di un infortunio occorso a Maita, consente al Monopoli di riaprire l’incontro coi giallorossi calabresi che conquistano una meritata vittoria.

Il tabelllino:

MONOPOLI-CATANZARO 0-2

MARCATORI: 7' st De Giorgi (C), 10' st Zanini (C).

MONOPOLI (3-5-2): Bardini; Benassi, Ferrara, Mercadante; Rota, Scoppa, Mavretic (12’ st Russo), Paolucci (20’ st Salvemini), Donnarumma; Genchi, Sarao (12’ st Mangni). A disp.: Lewandowski, Convertini, Longo, Bei, Bacchetti, Russo, Minicucci, Eleuteri. All.: Scienza.

CATANZARO (4-3-1-2): Nordi; Sepe (5’ st De Giorgi), Di Nunzio, Gambaretti, Sabato; Zanini (35’ st Cason), Onescu, Marin (35’ st Spighi); Maita; Corado (21’ st Infantino), Letizia (35’ st Falcone). A disp.: Marcantognini, Riggio, Van Ransbeeck, Nicoletti, Badjie, Puntoriere, Valotti, Cunzi. All.: Pancaro.

ARBITRO: Cudini di Fermo.

Assistenti arbitrali: Di Giacinto-Micaroni.

AMMONITI: Ferrara (M), Sepe (C), Rota (M), Gambaretti (C), Scoppa (M), Salvemini (M).

NOTE: spettatori circa 1500 con una cinquantina di tifosi calabresi al seguito.. Recupero: pt 1’, st 3’.



Monopoli - Catanzaro 0-2, 32^ Giornata Girone C Marcatori: 52' Onescu, 55' Zanini. "Video Highlights "

Carlo Talarico