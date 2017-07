Calcio, l\'Inter ci prova per Patrick Schick. Nerazzurri anche su Keita che rompe con la Lazio

MILANO, 19 LUGLIO - L’Inter piomba su Patrick Schick. Dopo il dietrofront della Juventus, che ieri ha ufficializzato sul proprio sito ufficiale il mancato trasferimento del calciatore ceco, ecco farsi sotto la società nerazzurra, che si era già fatta avanti nei mesi scorsi prima che Marotta trovasse l’accordo con il presidente della Samp, Ferrero.

Questo pomeriggio incontro tra la società di corso Vittorio Emanuele e i vertici blucerchiati per tentare di trovare un accordo. Parti vicine ma esito dell’operazione legata all'esito degli esami clinici ai quali l'attaccante verrà sottoposto, dopo un periodo di riposo.

L’Inter non si ferma a Schick ma pensa anche a Keita, ormai in rotta con la Lazio. A sancire l’addio, ormai certo, è lo stesso calciatore senegalese, che con un tweet al veleno accusa la Lazio averlo escluso dall’amichevole di oggi contro la Triestina: Io ci sono! Sempre pronto per dimostrare il mio valore e la mia professionalità. Ma oggi la società ha deciso di non farmi giocare, ha scritto Keita.

Ancora una volta sembra un testa a testa da Inter e Juventus, visto che nelle scorse settimane Lotito aveva accusato Marotta di essere il colpevole del mancato rinnovo di Keita con la Lazio. I nerazzurri sarebbero pronti a chiudere in caso di partenza di Perisic, sempre più vicino al Manchester United di Mourinho. Spalletti sembra aver individuato, dunque, il sostituto del croato, dalla cui cessione dovrebbero arrivare circa 50 milioni di euro.

Io ci sono! Sempre pronto per dimostrare il mio valore e la mia professionalità. Ma oggi la società ha deciso di non farmi giocare... — keita balde diao (@keitabalde14) 19 luglio 2017

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine calciomercato.com)