Calcio, l\'Italia c\'è: ora il nodo è affrontare la Spagna

MILANO, 12 GIUGNO - Nella serata di ieri, la Nazionale di Giampiero Ventura ha dimostrato di esserci e di saper rispondere presente, anche in vista delle future e delicate sfide rispetto al cammino in ottica Mondiale. La manita con il Liechtenstein consegna qualche certezza in più ma non scioglie lo scoglio Spagna, in una sfida decisiva e rispetto alla quale è già partito il countdown, con fatidica data il 2 settembre.

Non sono infatti bastate le 5 reti rifilate al modesto Liechtenstein per garantire il sorpasso sugli iberici, migliori per quanto riguarda il discorso sulla differenza reti. Ed il successo spagnolo in Macedonia (1-2), seppur di misura, consegna ai diavoli rossi la conferma della prima posizione nel girone ma l’altrettanta certezza di una Italia viva, in una sfida che si preannuncia infuocata.-

Sarà dunque la sfida del Santiago Bernabeu a decretare la prima piazza del girone e a capire quale piega prenderà la corsa verso Russia 2018. I gol di Insigne, Belotti, Eder, Bernardeschi e Gagliardini ci rivelano di una Italia dotata di grandissima qualità, specie nel reparto offensivo, in un reparto che negli ultimi anni aveva invece mostrato i propri limiti ed una scelta non troppo ampia. Ma il vento pare essere cambiato e la strada sembra quella giusta, Madrid permettendo. La differenza reti resta infatti lo scoglio, oltre che il ritrovarsi a giocare uno scontro diretto nella tana delle furie rosse.

Certo, si sarebbe potuto fare di più, come sottolineato dal Ct Ventura: “Il primo tempo è una lezione che ci servirà per la prossima partita, quella a Madrid contro la Spagna: quando vuoi andare di fretta e fare le cose senza raziocinio, vai fuori giri”. Non è un caso come infatti gli azzurri abbiano ottenuto una goleada con tre reti nell’ultimo quarto del match: si sarebbe dunque potuto e dovuto gestire meglio. Ma il calcio non è un fatto ipotetico, poiché è semplicemente frutto di giusto atteggiamento ed episodi. Ed è dunque già tempo di guardare al futuro e a Madrid, con una qualificazione ancora tutta da conquistare.

foto da: eurofantasyleague.com

Cosimo Cataleta