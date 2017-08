Calcio - LND: In vista un passaggio epocale per i dilettanti, le sostituzioni potrebbero diventare 5

LND: In vista un passaggio epocale per i dilettanti, le sostituzioni potrebbero diventare cinque. Il Consiglio Direttivo chiederà alla FIGC l’applicazione della circolare IFAB

ROMA 01 AGOSTO – Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi oggi a Roma, ha deciso che in occasione del prossimo Consiglio Federale chiederà alla FIGC di applicare la circolare dell’IFAB che prevede l’aumento delle sostituzioni da tre a cinque, ad eccezione del futsal che ha una regolamentazione a parte, fatto salvo il regolamento dell’attività giovanile della LND che prevede sempre sette sostituzioni.

Riguardo al campionato Serie D sempre il Consiglio Direttivo, esaminata la documentazione presentata dal Dipartimento Interregionale e il parere della Co.Vi.So.D., ha deliberato di non accogliere il ricorso presentato dall’Ancona.Riguardo il calcio femminile il C.D. ha ammesso in B tutte le squadre ripescate portando l’organico complessivo a 57 sodalizi.Sempre il C.D. ha deliberato le sedi dei Tornei delle Regioni 2018: la competizione di calcio a undici femminile e maschile si disputerà in Abruzzo sempre nel periodo di Pasqua mentre quella del C5 maschile e femminile a fine aprile in Umbria.Approvata la modifica degli articoli 21, 22 e 22 bis riguardo l’onorabilità dei dirigenti delle società sportive che in caso di dolo accertato comporterà la preclusione per almeno tre stagioni sportive, limitatamente alle attività della LND e del settore giovanile, a ricoprire cariche da dirigenti per tutti coloro che hanno già svolto ruoli dirigenziali e siano stati componenti dei direttivi dei sodalizi.Inoltre su impulso del Presidente LND Cosimo Sibilia la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato l’impegno nella promozione dei campionati di “Quarta categoria” con il CR Lombardia quale comitato coordinatore.Il Consiglio Direttivo infine ha dato il via ai due nuovi progetti riguardanti le attività delle Rappresentative Nazionali LND e l’area comunicazione e marketing.