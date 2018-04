Calcio. Lnd: Juniores Cup 2018 ecco Il programma

Calcio. Lnd: Juniores Cup 2018: Il programma La Versilia è pronta ad accogliere la 5^ edizione della competizione. Dall'8 al 12 maggio 2018 con le migliori selezioni Under 18 della Serie D

ROMA, 18 APRILE - Pubblicato il programma della 5^ edizione della Juniores Cup che si svolgerà dal 7 al 12 maggio nelle località versiliesi di Camaiore e Viareggio. Le migliori selezioni Under 18 del campionato nazionale di calcio di Serie D si affronteranno con la formula del triangolare a partire da martedì 8 a giovedì 10 maggio offrendo ai numerosi addetti ai lavori anche una vetrina privilegiata di giovani calciatori del massimo campionato dilettantistico italiano. Nove selezioni, quanti sono gli attuali gironi della Serie D, composte da giovani calciatori nati dal 1 gennaio 2000 in poi, individuati tra le societá del girone di appartenenza in Serie D.

La formula della competizione prevede la disputa dei tre triangolari, le semifinali in programma venerdì 11 e le finali del 12 maggio; tutti in una sede unica. Nessuna partita potrà terminare in parità. In caso di pareggio al termine dei 90’ le squadre dovranno calciare direttamente i calci di rigore.Tre punti assegnati per una vittoria ai tempi regolamentari, due per il successo ai penalty, uno per il pareggio con ko dagli undici metri. Le migliori quattro formazioni (tre prime classificate di ciascun triangolare più la migliore seconda in assoluto) accederanno alle semifinali, quindi alla finale. Sono inoltre previste cinque sostituzioni per gara indipendentemente dal ruolo. Anche nella fase finale, in caso di parità al termine dei 90’, saranno i rigori a decretare la squadra vincente. Ad organizzare la Juniores Cup é il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, la struttura che gestisce le attività del Campionato di Serie D e quelle del Campionato Nazionale Juniores.Il programma della Juniores Cup 2018Lunedì 7 maggioOre 13 arrivo Rappresentative e sistemazione in HotelOre 17 ritiro materiale sportivoMartedì 8 maggioOre 15 Prima gara triangolare: Rappresentativa “H” – Rappresentativa “C” c/o Stadio Comunale di Via Trento, 1 a VIAREGGIO (riposa Rappresentativa “”I”)Ore 16.30 Prima gara triangolare: Rappresentativa “D” – Rappresentativa “A” presso Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore (riposta Rappresentativa “B”)Ore 18,00 Prima gara triangolare: Rappresentativa “F” – Rappresentativa “E” presso: Stadio Comunale “Necchi Balloni” di Via XX Settembre, 91 a Forte dei Marmi (riposa Rappresentativa “G”)Mercoledì 9 maggioOre 15,00 seconda gara triangolare: Rappresentativa “G” – (“F” o “E”) presso Stadio Comunale “T. Bresciani” di Via Trento, 1 a ViareggioOre 16.30 seconda gara triangolare: Rappresentativa “B” – (“D” o “A”) presso Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano PianoreOre 18,00 seconda gara triangolare: Rappresentativa “I” – (“H” – “C”) presso: Stadio Comunale “Necchi Balloni” di Via XX Settembre, 91 a Forte dei MarmiGiovedì 10 maggioOre 16,00 terza gara triangolare: Rappresentativa “B” – (“D” o “A”) presso lo Stadio Comunale “T. Bresciani” di Via Trento, 1 a ViareggioOre 16,00 terza gara triangolare: Rappresentativa “I” – (“H” – “C”) presso Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano PianoreOre 16,00 terza gara triangolare: Rappresentativa “G” – (“F” o “E”) presso: Campo “Benelli” di Via Trieste angolo Viale Kennedy a Lido di CamaioreVenerdì 11 maggioOre 15.30 1° Semifinale presso Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano PianoreOre 17.30 2° Semifinale presso il Campo “Benelli” di Via Trieste angolo Viale Kennedy a Lido di CamaioreSabato 12 maggioOre 11,00 Finale 1° e 2° posto presso lo Stadio Comunale “Necchi Balloni” di Via XX Settembre, 91 a Forte dei Marmi