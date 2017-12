Calcio - LND: Riunitosi oggi a Mestre, nella sede del Comitato Regionale Veneto, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti

MARGHERA, 15 DICEMBRE - Si è svolto oggi, presso la sede FIGC – LND del Comitato Regionale Veneto, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. Il Presidente Giuseppe Ruzza, massima carica del calcio veneto, ha fatto gli “onori di casa” per questo evento istituzionale sottolineandone l’importanza: “Siamo lieti e orgogliosi di aver ospitato nella nostra regione il Presidente ed i rappresentanti della Lega Nazionale Dilettanti. Lavoriamo con grande impegno sul versante organizzativo perché tutto funzioni al meglio e la vicinanza del Presidente Cosimo Sibilia non può che valorizzare il nostro percorso. Ringrazio la LND per l’attenzione che ci è stata riservata”.

Molto soddisfatto anche il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia: “Riguardo ai tanti contenuti affrontati, è stato un Consiglio importante e proficuo. Ringrazio il Presidente Ruzza, unitamente all’intero Comitato Regionale del Veneto, per aver regalato a tutti gli intervenuti un saggio della consueta accoglienza locale. Tutto è stato organizzato nel dettaglio e con grande professionalità, il resto lo hanno fatto la bellezza di questo territorio ed in particolare, la splendida cornice di Venezia”.

Tra i vari provvedimenti assunti, oltre alle disposizioni inerenti all’obbligo di impiego dei giovani calciatori nelle categorie dilettantistiche, in relazione all’età, per la Stagione Sportiva 2018/19, il Consiglio Direttivo ha ufficializzato la composizione dei gironi del 57° Torneo delle Regioni della Lega Nazionale Dilettanti demandato, per il 2018, al CR Abruzzo per il Calcio a 11 maschile e femminile (24 – 31 Marzo) ed al CR Umbria (22 – 28 Aprile) per quanto riguarda il Calcio a 5 sempre maschile e femminile.

Si riportano di seguito i gironi relativi a:

1. Categorie Calcio a 11 (Juniores, Allievi, Giovanissimi e Calcio Femminile):

Juniores:

Girone A: CR Lazio, CR Basilicata, CR Liguria e CR Lombardia

Girone B: CPA Trento, CR Sicilia, CPA Bolzano e CR Abruzzo

Girone C: CR Piemonte Valle d’Aosta, CR Emilia Romagna, CR Veneto e CR Molise

Girone D: CR Sardegna, CR Umbria, CR Toscana e CR Campania

Girone E: CR Calabria, CR Marche, CR Friuli Venezia Giulia e CR Puglia



Allievi (6^ edizione)

Girone A: CR Lazio, CR Basilicata, CR Liguria e CR Lombardia

Girone B: CPA Trento, CR Sicilia, CPA Bolzano e CR Abruzzo

Girone C: CR Piemonte Valle d’Aosta, CR Emilia Romagna, CR Veneto e CR Molise

Girone D: CR Sardegna, CR Umbria, CR Toscana e CR Campania

Girone E: CR Calabria, CR Marche, CR Friuli Venezia Giulia e CR Puglia



Giovanissimi (6^ edizione)

Girone A: CR Lazio, CR Basilicata, CR Liguria e CR Lombardia

Girone B: CPA Trento, CR Sicilia, CPA Bolzano e CR Abruzzo

Girone C: CR Piemonte Valle d’Aosta, CR Emilia Romagna, CR Veneto e CR Molise

Girone D: CR Sardegna, CR Umbria, CR Toscana e CR Campania

Girone E: CR Calabria, CR Marche, CR Friuli Venezia Giulia e CR Puglia

Calcio Femminile

Girone A: CR Lazio, CR Basilicata, CR Liguria e CR Lombardia

Girone B: CPA Trento, CR Sicilia, CPA Bolzano e CR Abruzzo

Girone C: CR Piemonte Valle d’Aosta, CR Emilia Romagna e CR Veneto

Girone D: CR Sardegna, CR Umbria, CR Toscana e CR Campania

2. Categorie di Calcio a 5 (Calcio a Cinque maschile e femminile, Allievi e Giovanissimi):



Calcio a Cinque maschile

Girone A: CR Lazio, CR Toscana, CR Campania e CR Marche

Girone B: CR Veneto, CR Emilia Romagna, CR Sicilia e CR Umbria

Girone C: CR Basilicata, CR Piemonte Valle d’Aosta, CPA Trento e CR Calabria

Girone D: CR Lombardia, CR Sardegna, CR Abruzzo e CR Liguria

Girone E: CR Friuli Venezia Giulia, CR Molise, CR Puglia e CPA Bolzano



Calcio a Cinque Femminile

Girone A: CR Lazio, CR Toscana, CR Campania e CR Marche

Girone B: CR Veneto, CR Emilia Romagna, CR Sicilia e CR Puglia

Girone C: CR Basilicata, CR Piemonte Valle d’Aosta, CPA Trento e CR Calabria

Girone D: CR Lombardia, CR Sardegna, CR Abruzzo e CR Liguria



Allievi

Girone A: CR Lazio, CR Toscana, CR Campania e CR Marche

Girone B: CR Veneto, CR Emilia Romagna, CR Sicilia e CR Umbria

Girone C: CR Basilicata, CR Piemonte Valle d’Aosta, CPA Trento e CR Calabria

Girone D: CR Lombardia, CR Sardegna, CR Abruzzo e CR Liguria



Giovanissimi

Girone A: CR Lazio, CR Toscana, CR Campania e CR Marche

Girone B: CR Veneto, CR Emilia Romagna, CR Sicilia e CPA Bolzano

Girone C: CR Basilicata, CR Piemonte Valle d’Aosta, CPA Trento e CR Calabria

Girone D: CR Lombardia, CR Sardegna, CR Abruzzo e CR Liguria