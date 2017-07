Calcio: Messi ha detto si\' alla sua Antonella, parata di campioni

ROSARIO (ARGENTINA), 1 LUGLIO - Parata di big del calcio e belle donne al matrimonio di Lionel Messi con la sua fidanzata da 10 anni e madre dei suoi due figli, Antonella Roccuzzo, celebrato venerdi' sera. Con una cerimonia privata, il 30enne campione argentino ha detto si' nella sua citta' natale, Rosario, davanti a 260 invitati. E al termine, volto disteso e sorridente, vestito da Giorgio Armani, l'attaccante del Barcellona e' apparso con la sua Antonella sul tappeto rosso del complesso, hotel piu' casino, in cui si e' svolto il ricevimento.

La sposa 29enne aveva scelto un abito bianco a sirena, con una profonda scollatura sulle spalle, della stilista spagnola Rosa Clara. Il matrimonio del secolo, come lo hanno ribattezzato a Rosario, ha attirato nella citta' 300 chilometri a nord di Buenos Aires un parterre di stelle del calcio, del valore -e' stato calcolato- di 500 milioni di euro. Tra i presenti, il compagno di squadra, Gerard Pique', con la moglie Shakira; e poi ancora Neymar e Luis Suarez; l'ex star del Barcellona, oggi al Chelsea, Cesc Fabregas, l'attaccante della nazionale argentina e del Manchester City, Sergio Aguero. Antonella Roccuzzo e' amica del capitano della nazionale argentina da quando aveva 8 anni ed e' la madre dei suoi due figli, Thiago (4) e Mateo (1). La coppia non ha voluto regali ma ha invitato a fare donazioni a una Ong che si occupa di persone in difficoltà economiche.