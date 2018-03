Calcio, Mirabelli sul rinnovo di Gattuso: "C'è la volontà delle parti, vogliamo aprire un ciclo"

MILANO, 29 MARZO - Entro Pasqua, ma non c’è fretta. Massimiliano Mirabelli è chiaro sul rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso: si farà, perché la volontà delle parti c’è e i risultati attuali della squadra sotto la guida del tecnico calabrese sono una solida base dalla quale ripartire. "Non c'è nessun tipo di problema. Siamo sotto Pasqua e ci stiamo preparando per il regalo: aprendo il nostro uovo troveremo sicuramente il rinnovo di Gennaro Gattuso", ha detto il direttore sportivo del Milan, a margine di un evento commerciale organizzato dal club rossonero.

La volontà di Mirabelli è quella di un prolungamento in tempi brevi del rapporto con Gattuso: "Penso che non ci saranno problemi, entro tre-quattro giorni si farà. Ma l'importante è sapere che verrà fatto, sul quando ci accorderemo facilmente". Intanto oggi è andata in scena una riunione del Cda rossonero, che ha ratificato la disponibilità di Yonghong Li a versare un aumento di capitale da 37,4 milioni entro il 30 giugno.

Sul fronte infortuni, invece, visita supplementare per Andrea Conti. Il terzino destro è volato a Pittsburgh per un consulto con lo stesso chirurgo che ha operato il ginocchio di Ibrahimovic. Un controllo per valutare le condizioni del ginocchio dell'ex atalantino, nuovamente infortunatosi al ginocchio sinistro, già operato a settembre per una rottura del legamento crociato anteriore. Gli esami sostenuti ieri da Conti hanno escluso un'ulteriore rottura, ma è stato comunque ritenuto opportuno scongiurare ogni dubbio. Al momento i tempi di recupero restano fissati in due mesi.

Claudio Canzone

