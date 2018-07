Calcio. Napoli: ansia mercato, De Laurentiis, ho detto no a 100 milioni per Koulibaly

Calcio. Napoli: ansia mercato, tifosi social insultano Inglese. De Laurentiis, ho detto no a 100 milioni per Koulibaly

NAPOLI, 24 LUGLIO - Cavani? Rodrigo? LLorente? C'è ansia da mercato tra i tifosi dei Napoli che a migliaia assistono inquieti al ritiro del Napoli a Dimaro (Trento). C'è voglia del colpaccio, ed emerge ogni giorno di più. Due giorni fa con le grida a De Laurentiis "compra Cavani!" allo store del Napoli a Dimaro, oggi con gli insulti a Roberto Inglese su Instagram, sotto una sua foto nell'amichevole contro il Carpi, da parte di tifosi che chiedevano un colpo di mercato invece dell'ex giocatore del Chievo. Inglese è stato difeso nei commenti dalla maggioranza dei tifosi azzurri e cerca in queste settimane di meritarsi la conferma da parte di Ancelotti, che deve decidere se puntare su di lui e Milik come prima punta azzurra.

Intanto, da Dimaro, il presidente azzurro De Laurentiis continua a smentire le possibili piste per l'attacco: "Morata, Giroud e Llorente, sono piste false, non le seguiamo" e alla pressione dei tifosi risponde ricordando che la missione più difficile è blindare i campioni azzurri: "É vero - afferma - abbiamo avuto un'offerta da cento milioni di euro dalla Premier per Koulibaly, ma non trattiamo la sua cessione", ha detto oggi il presidente azzurro, ricordando anche che il Napoli dovrà presto lavorare al rinnovo del contratto del gigante senegalese.De Laurentiis continua a imperversare negando e annunciando trattative di mercato: "Ochoa e Bardi? Sono due possibilità vere. Io ho scelto Meret ma non vogliamo creare pressioni su di lui, vogliamo dargli la possibilità di riprendersi senza accelerare i processi, è un giovane, non possiamo incidere sulla sua sfera interiore. Morata, Giroud e Llorente sono piste false". Il patron ha quindi confermato i contatti col portiere messicano dello Standard Liegi e con l'estremo difensore del Frosinone, mentre ha chiuso le porte al Milan che starebbe tentando il ds Giuntoli: "Andiamo d'accordissimo", ha assicurato il patron azzurro. Ma oggi ha parlato anche il tecnico, Carlo Ancelotti, in un breve botta e risposta con i tifosi sui social network, commentando le caratteristiche di alcuni giocatori azzurri: "Zielinski? E' giovane avrà sempre più spazio anche se la concorrenza a centrocampo è alta", ha detto il tecnico, che ha elogiato anche Allan e Rog: "Sono molto dinamici e aggressivi, giocano per gli altri e recuperano palloni. E' vero, mi ricordano Gattuso e Vidal".