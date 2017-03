Calcio, Napoli-Real Madrid: pericolo scontri

NAPOLI, 6 MARZO - Napoli si è risvegliata oggi con uno spiacevole avvertimento, imbrattato su un muro della città in vista della sfida di Champions league di martedì con il Real Madrid: "7/3/2017, che si ritorni come una volta: ferro e fuoco a Fuorigrotta. No al caro prezzi".

Il messaggio è stato lasciato con una bomboletta spray di colore blu lungo corso Vittorio Emanuele, di fronte alla stazione della funicolare e non troppo distante dai Quartieri Spagnoli. Le forze dell'ordine, in allerta per la partita, dovranno fare i conti con alcune frange di ultrà, in particolare quelle che solitamente siedono nella curva A dello stadio San Paolo, che sono rimaste senza biglietti d'ingresso.

Già quando furono messi in vendita i ticket a dicembre ci fu ressa davanti alcune rivendite autorizzate. Così in molti hanno acquistato biglietti con altri nominativi, su altri circuiti di vendita, costringendo la società di De Laurentiis a bloccare la procedura del "cambio nominativo".

Claudio Canzone

Fonte foto: ilcalconapoli.it