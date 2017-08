Calcio - Nazionale: ecco i 25 convocati per le sfide a Spagna e Israele

ROMA, 27 AGOSTO – Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Gian Piero Ventura, ha diramato le convocazioni per l’importante doppia sfida contro Spagna e Israele. I 25 calciatori chiamati dal CT scenderanno in campo il 2 settembre al Bernabeu di Madrid e poi il 5 contro la rappresentativa israeliana a Reggio Emilia al Mapei Stadium, sede delle partite casalinghe del Sassuolo.

I convocati:

Portieri: Buffon, Donnarumma, Perin

Difensori: Astori, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Conti , Darmian, D’Ambrosio, Rugani, Spinazzola

Centrocampisti: De Rossi, Montolivo, Parolo, Pellegrini, Verratti

Trequartisti: Bernardeschi, Candreva, El Shaarawy, Insigne

Attaccanti: Belotti, Eder, Gabbiadini, Immobile

Del gruppo continua quindi a fare parte il Milanista Riccardo Montolivo, confermato tra i convocati dopo un lungo periodo di assenza. Gradito inoltre il ritorno in squadra del Genoano Mattia Perin dopo la rottura del legamento crociato (la seconda per lui), subita nella scorsa stagione, che lo aveva costretto a restare lontano dai campi per 5 mesi. Come prevedibile non c’è invece il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, out per 3-4 settimane a causa di un infortunio al ginocchio sinistro; esclusi anche l’Interista Gagliardini ed il Milanista De Sciglio, i quali pagano un periodo di forma non ottimale. Resta ancora a casa inoltre l'Italo-brasiliano del Napoli Jorginho che è da tempo considerato, non senza qualche polemica, inadatto al modulo ed all'attuale modo di giocare di questa Nazionale.

Nessuna sorpresa e nessun nome nuovo dunque, a fronte di uomini e schemi già consolidati sui quali Ventura punterà in vista di incontri decisivi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Russia. Qualche novità si segnala invece tra i convocati delle Furie Rosse: questo sabato il CT Lopetegui ha comunicato infatti il ritorno in Nazionale dell’esperto David Villa, dopo tre anni di assenza, nonché la prima chiamata per l’ala milanista Suso.

La FIGC ha fatto sapere che i 25 convocati si raduneranno questa sera presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove si alleneranno fino alla partenza alla volta di Madrid nel pomeriggio del primo settembre.

Francesco Gagliardi

Fonte immagine: corriere.it