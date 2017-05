Calcio - Nazionale U17 LND, domani amichevole contro la Lupa Roma

ROMA, 16 MAGGIO – E’ ripartita ufficialmente l’attività della Nazionale Under 17 LND, da oggi fino a domaniimpegnata in uno stage a Pomezia in preparazione del debutto al 28° Torneo di Cava de’ Tirreni.

Il raduno si chiuderà con un’amichevole contro i pari età della Lupa Roma, in programma mercoledì 17 maggio alle ore 15 presso il Roma Sport City (via Pontina km30, Pomezia).

L’allenatore Fausto Silipo ha convocato 22 calciatori classe 2000 e 2001 appartenenti ai club di Serie D e dei campionati regionali:Giacomo Giorni (00 – V.Sansepolcro), Jacopo Cecchi (00 – Olimpia Firenze), Luca Bisogno (00 – Cavese)Marco Trevisan (00 – Altovicentino), Biagio Marzano (00 – Senigallia), Bruno Calabrese (01 – Virtus Junior Napoli), Ivan Oliva (01 – Frattese), Mattia Garofalo (01 – Calcio Sicilia), Piero Paludetto (00 - Union Feltre), Christian Mandracchia (00 – Accademia Internazionale), Michele Panizza (01 – Trento)Fabio Muccio (00 – S.Agnello), Nicolò Rozzi (00 – Tolentino), Diego Spadera (00 – Liventina), Alessandro De Marchis (00 – Urbetevere), Jacopo Nelli (00 – Margine Coperta), Matteo Trevisan (00 – Mori S.Stefano), Michael Siviero (00 – Bresso)Attaccanti: Christian Nunziante (00 – Cavese), Filippo Magoni (00 – Cisanese), Giacomo Tripodi (00 – C.Gallico Catona), Davide Follo (00 – Albalonga)