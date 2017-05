Calcio. Nazionale U17 LND, vittoria in amichevole contro la Lupa Roma [Foto]

Nazionale Under17 LND, vittoria in amichevole contro la Lupa Roma

POMEZIA (RM), 17 MAGGIO – Una buona Nazionale Under 17 piega per 3-2 la formazione dei pari età della Lupa Roma nell’amichevole disputata nel pomeriggio al Roman Sport City.

Nonostante il caldo eccezionale che ha messo duramente alla prova la tenuta fisica dei ventidue in campo, le due squadre sono riuscite a dar vita ad un match agonisticamente intenso, divertente e con molte occasioni da una parte e dall’altra. La gara si sblocca al 35’pt grazie al tocco sotto di Siviero, in precedenza Follo aveva colpito una traversa con un sinistro di prima intenzione dal limite ed un palo su calcio di rigore. Nella ripresa viene fuori la formazione di Maurizio Turriziani che ribalta il risultato con due prodezze da fuori area di Pezzi e Cerra. Bravi i ragazzi di Fausto Silipo a non scoraggiarsi e a raddrizzare l’incontro con lo scavino di Tripodi e la botta deviata di Matteo Trevisan.Una prova di carattere proprio come voleva vedere l’allenatore al secondo anno sulla panchina della selezione giovanile LND: “Oggi era importante capire cosa possono darci questi calciatori in vista del Torneo di Cava de’ Tirreni, cercherò di costruire un bel gruppo tra i presenti e quelli che hanno partecipato al Beppe Viola. Abbiamo sostenuto insieme solo due allenamenti ma si vede che ci sono buone individualità, devo fargli anche i complimenti per come hanno giocato vista la temperatura in campo”.La maggior parte dei convocati per questo stage (clicca qui per la lista) è stato visionato da Silipo e dagli altri selezionatori LND Statuto e Gentilini nel corso del Torneo delle Regioni in Trentino, come appunto i campioni in carica degli Allievi del Lazio De Marchis e Follo o i finalisti della Campania Nunziante (laureatosi capocannoniere con 6 reti), Bisogno, Calabrese e Muccio.

TABELLINO

NAZIONALE U17 LND-LUPA ROMA U17 3-2

Nazionale U17 (1°tempo): Bisogno, Mandracchia, Oliva, Calabrese, Paludetto, Rozzi, Muccio, Spadera, De Marchis, Siviero, Follo.



Nazionale U17 (2°tempo): : Cecchi, Trevisan Mar., Marzano, Panizza, Trevisan Mat., Nelli, Garofalo, Nunziante, Magoni, Tripodi, Giorni.

All: Silipo



Lupa Roma: Martina, Piano S., Dell’Aquila, Conti, Pezzi, Di Giacomo, Antinucci, Piano M., Cerra, Carbonelli, Rossini. A disp: Karas, Gardiman, Grappasonni, Covarelli, Penda, Tocci, Sturba, Mastropietro, Verdirosi, Bianchi, Di Brigida.



All: Turriziani



Reti: 35’pt Siviero (N), 9’st Pezzi (L), 28’st Cerra (L), 31’st Tripodi (N), 38’st Trevisan Mat. (N)



Arbitro: Andrea Ancora di Roma1