Calcio - Nazionale U18 LND: doppio Biccari affonda Malta nella 2^g del "Roma Caput Mundi"

11°TORNEO “ROMA CAPUT MUNDI” Nazionale Under18 LND: doppio Biccari affonda Malta

Due reti di testa dell’attaccante del Mapellobonate regalano un’altra vittoria agli azzurrini. Il 2 marzo scontro decisivo contro l’Albania per conquistare la finale. Domania cerimonia ufficiali al CONI (ore 10).

COLLEFERRO, 28 FEBBRAIO – La Nazionale Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti concede il bis nella seconda giornata del torneo “Roma Caput Mundi”. Allo stadio ‘Andrea Caslini’ la formazione guidata da Francesco Statuto matura un altro 2-0, questa volta contro Malta, al termine di una partita dominata a larghi tratti dagli azzurrini. Il selezionatore della under 18, che cambia quattro undicesimi rispetto alla gara di ieri, deve rinunciare anche a Ferrara per un infortunio all’ultimo minuto durante il riscaldamento.

Cambiano gli interpreti ma non il risultato perché la squadra si dimostra sciolta e compatta nei movimenti richiesti dal mister. Entrambe le marcature portano la firma di Luigi Biccari, attaccante del Mapellobonate bravo a sfruttare le sue doti aeree al 12’ e al 27’ della ripresa. Prossimo appuntamento giovedì 2 marzo contro l’Albania al ‘Comunale A’ di Ferentino (ore 15). L’incontro sarà decisivo per le sorti qualificazione, entrambe le formazioni viaggiano infatti a 6 punti in classifica.“Il livello del torneo si è alzato tantissimo rispetto allo scorso anno, sono contento di come i ragazzi hanno risposto colpo su colpo – commenta a margine dell’incontro Statuto - E’ stata una partita difficile anche perché c’era stanchezza dopo la prova con l’Inghilterra. Adesso recuperiamo le forze per lo scontro decisivo con l’Albania che si preannuncia molto complicato”.Soddisfazione anche in tribuna dove era presente il Coordinatore delle selezioni LND under 17 e 18 Saverio Mirarchi: “Faccio i miei complimenti alla squadra, queste vittorie danno valore al grande lavoro di scouting necessario per creare una nazionale rivolta ai grandi numeri del mondo dilettantistico. E’ un torneo che consente al nostro movimento di migliorarsi e rappresenta un momento di confronto unico per questi ragazzi che hanno l’opportunità di conoscere altre realtà e di mettersi in mostra per coronare un sogno”.Prima della gara i ragazzi della Nazionale hanno sostenuto un incontro col Dott. Aldo Grauso, psicologo dello sport dell'Equipe sanitaria Lnd, attraverso la metodologia dell'Imagery e del Brainstorming, parte integrante del Metodo 2 T, incentrati sugli aspetti concentrativi, attentivi e relazionali. Risultati più che positivi di tutto il collettivo che si è dimostrato ben consapevole dell'orgoglio di far parte del prestigioso torneo Roma Caput Mundi.Bene pure la Rappresentativa Juniores del CR Lazio che si impone per 2-1 sul Galles, tutto facile per la Romania che rifila un poker alla Grecia. Anche per l’altra selezione LND si prospetta quindi uno scontro diretto all’ultima giornata per provare a conquistare l’ultimo atto della manifestazione.Domani giornata di riposo per la cerimonia ufficiale del torneo. Com'era già accaduto lo scorso anno, sarà il Salone d'Onore del Coni ad ospitare tutte le squadre partecipanti insieme ai diplomatici rappresentanti dei loro paesi. Tra gli ospiti annunciati all’evento, in programma alle ore 10, anche le massime autorità del CONI e della LND.– Moduli speculari per i due schieramenti in campo, entrambi un 4-3-3. Primo squillo della partita al 12’ con una conclusione di Delogu su calcio da fermo, blocca in due tempi Al-Tumi. Lo stesso portiere maltese è assoluto protagonista con due interventi prodigiosi al 19’ su Marfella: prima sul colpo di testa e poi con uno scatto di reni recupera sulla ribattuta a colpo sicuro del giocatore di proprietà dell’Herculaneum. Rischia la retroguardia azzurra su un taglio di Spiteri che la coglie impreparata, bravo Lanzano a stopparlo all’ultimo secondo con un intervento pulito in area. Al 31’ sfiora il vantaggio la selezione di Statuto con Esposito bravo a raccogliere una palla vagante in area sugli sviluppi di un corner, ma il suo tiro viene deviato a fil di palo.*La squadra azzurra, proprio come all’esordio, rientra più incisiva nella ripresa ed al 52’ sblocca il match con un imperioso colpo di testa di Biccari su corner battuto da Tizi. Provano a rispondere i maltesi che si rendono pericolosi soprattutto su palla inattiva. Al 66’ Tizi si libera con gran un numero in area ma la conclusione al volo è alta sulla traversa. Ma è solo il preludio del raddoppio che arriva al 62’ ancora a firma di Biccari e ancora di testa su precisa imbeccata di Mirante da calcio da fermo. L’attaccante del Mapellobonate avrebbe sui piedi anche la palla del tris ma sciupa sparando direttamente sul portiere.MALTA – NAZIONALE U18 LND 0-2Reti: 12’st e 27’st BiccariMalta (4-3-3): Al-Tumi; Grech Z., Camilleri R., Debono, Camilleri G. (dal 5’st Fenech); Grech J., Frendo, Busutill (dal 26’st Desira); Elouni, Mifsud (dal 1’st Vella), Spiteri (dal 30’st Zarb).A disp: Bustill, Formosa, ShawAll: AttardNazionale U18 LND (4-3-3): Borghetto; Lanzano, Esposito, De Filippo (dal 17’st Barison), De Vita (dal 35’st Carfagna); Mirante, Del Piccolo, Tizi; Delogu (dal 12’st Tomaselli), Biccari, Marfella (dal 4’st Lembo).A disp: Zonta, FerraraAll: StatutoArbitro: Altobelli di Frosinone; assistenti: Agrimi di Tivoli e Iacobucci di CiampinoNote: ammoniti: Camilleri R. (M); angoli 4-6; recupero 2’pt e 4’stRISULTATI 2ª GIORNATAGIRONE AGalles – C.R. Lazio 1-2Grecia – Romania 0-4Classifica: Romania 6 punti, Grecia e CR Lazio 3, Galles 0GIRONE BAlbania – Inghilterra 2-0Malta – Nazionale U18 LND 0-2Classifica: Nazionale U18 LND e Albania 6 punti, Malta e Inghilterra 03ª GIORNATA Giovedi’ 2 Marzo 2017 ore 15GIRONE AC.R. Lazio – Romania ‘Piergiorgio Tintisona’ PalianoGalles – Grecia ‘Maurizio Tozzi’ ColonnaGIRONE BNazionale U18 LND – Albania ‘Comunale A’ FerentinoInghilterra – Malta ‘Gianni Fraiegari’ PiglioFINALE - 3 marzo 2017 ore 10.30VINCENTE A-VINCENTE B ‘Anco Marzio’ Lido di Ostia (Roma)



F.I.G.C.