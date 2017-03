Calcio - Nazionale U18 LND: rigori fatali, Albania in finale con la Romania al "Roma Caput Mundi"

11°TORNEO “ROMA CAPUT MUNDI” Nazionale Under18 LND: rigori fatali, Albania in finale con la Romania

FERENTINO (FR), 2 MARZO – Sfuma il sogno della finale al “Roma Caput Mundi” per la Nazionale Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti, sconfitta ai rigori dall’Albania nello scontro diretto per guadagnare l’accesso all’ultimo atto del torneo.

Al Comunale di Ferentino è amarcord Serie A: sulle due panchine troviamo da una parte Francesco Statuto, Roma e Udine le tappe fondamentali della sua carriera, e dall’altra Erjon Bogdani, centravanti con un lungo girovagare con le maglie di Reggina, Siena, Hellas Verona, Chievo e Cesena.Dopo 80 minuti brillanti, nel corso dei quali gli azzurrini hanno avuto più volte l’occasione di passare in vantaggio, il match rimane comunque inchiodato sullo 0-0. Un vero peccato soprattutto per la clamorosa palla gol fallita da Biccari in pieno recupero e che avrebbe tagliato le gambe agli albanesi, formazione composta da elementi provenienti dai settori giovanili di squadre come Milan, Inter, Udinese e Bayern Monaco.Si va sul dischetto, ma dagli undici metri risultano decisivi gli errori di De Filippo e Lembo mentre dall’altra parte gli avversari si dimostrano più lucidi.“Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, sono fiero di loro come calciatori e come uomini – queste le parole di mister Statuto a fine gara - Dall’altra parte avevamo di fronte giocatori dei più importanti club italiani ed europei, oggi non si è vista alcuna differenza tra dilettanti e professionisti. C’è dispiacere per il risultato soprattutto alla luce delle occasioni avute, ci riproveremo l’anno prossimo a raggiungere la finale”.In finale sarà dunque Romania-Albania bis, i ragazzi di Bogdani proveranno a prendersi una rivincita dopo la delusione dello scorso anno. La partita è in programma domani alle ore 10.30 presso lo stadio “Anco Marzio” di Ostia.– All’8’ Tizi colpisce a botta sicura all’altezza del dischetto ma Alia è reattivo e respinge in corner. Come nelle partite precedenti, Statuto chiede ai suoi di sviluppare il gioco con improvvisi cambi sulle fasce, dove Delogu e soprattutto Tomaselli mettono in continua apprensione la difesa avversaria. Gli albanesi cercano spesso palla lunga su Gashi per far salire la squadra, il duello tra il centravanti del Padova ed Esposito è uno dei temi principali dei primi 40 minuti. Partita molto fisica dove lo spazio per i fraseggi è veramente limitato, quando questo succede sono gli azzurrini a mostrarsi più pericolosi. Proprio in uno di questi frangenti Tizi riesce a guadagnare una punizione da posizione invitante per il suo sinistro che però si infrange sulla barriera. Pochi minuti dopo altra punizione dalla lunetta, questa volta sulla palla si presenta Ferrara ma nemmeno in questa occasione viene centrato lo specchio di porta. Al 38’ si concretizza l’azione più pericolosa da parte degli azzurri: sul corner battuto dalla destra da Mirante, Biccari si stacca dal difensore e colpisce di testa con la giusta potenza ma non con la giusta angolazione. La sua conclusione finisce dritta tra le braccia di Alia.Secondo tempo avaro di occasioni fino al 61’, quando Biccari tenta un difficile pallonetto su imbeccata di Lembo che però si spegne sul fondo. Tre minuti dopo è invece Myrteza a sfiorare il palo difeso da Borghetti spizzando la palla di testa . Al 71’ è ancora l’attaccante della Cremonese a rendersi pericoloso con una conclusione al volo in area su sponda di Metolli, fortunatamente per gli azzurri sorvola la traversa. In pieno recupero Biccari sciupa un gol da due passi, mani tra i capelli per l’attaccante numero 18 che manca clamorosamente il colpo del ko. I tempi regolamentari si chiudono a reti inviolate. Si va ai calci di rigore dove è l’Albania a gioire.Nazionale U18 LND (4-3-3): Borghetto; Lanzano, Esposito, De Filippo, Ferrara (dal 36’st Barison); Mirante, Del Piccolo, Tizi; Delogu (dal 36’pt De Vita), Biccari, Tomaselli (dal 16’st Lembo).A disp: Zonta, Carfagna, Marfella. All: StatutoAlbania (4-4-2): Alia; Bushaj, Pjetri, Abara, Arapi; Sinani (dall’8’st Maloku), Rama, Rada, Cela (dall’11st Alessio); Gashi (dal 16’st Metolli), Myrteza.A disp: Sufaj, Jusufi, Deda, Koci. All: BogdaniSequenza rigori: De Filippo (N) fuori, Myrteza (A) gol, Del Piccolo (N) gol, Metolli (A) gol, Mirante (N) gol, Maloku (A) gol, Lembo (N) fuori, Rada (A) golArbitro: Spinetti di Albano; Assistenti: Aceti e Forte di CassinoNote: ammonito Tizi, Lembo (N), Myrteza (A); angoli 8-5; recupero pt nessuno, st 3’C.R. Lazio – Romania 1-2Galles – Grecia 0-1Classifica: Romania 9, Grecia 6, C.R. Lazio 3, Galles 0GIRONE BNazionale U18 LND – Albania 2-4 dtr (0-0)Inghilterra – Malta 3-1Classifica: Albania 8, Nazionale U18 LND 7, Inghilterra 3, Malta 0FINALE - 3 marzo 2017 ore 10.30ROMANIA-ALBANIA ‘Anco Marzio’ Lido di Ostia (Roma)

