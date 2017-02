Calcio. Nazionali Under 17 e Under 18 LND, la prossima settimana due stage a Coverciano e Pomezia

ROMA, 10 FEBBRAIO – Nuovi appuntamenti per le selezioni giovanili under 17 e 18 della Lega Nazionale Dilettanti in vista delle imminenti partecipazioni ai tornei ufficiali. La prima a partire sarà infatti la U18 di Francesco Statuto impegnata al “Roma Caput Mundi” a fine febbraio, mentre la U17 di Fausto Silipo volerà ad Arco di Trento per il “Beppe Viola” dal 5 marzo.

La prossima settimana le due rappresentative nazionali si ritroveranno quindi per due stage preparativi: la U18 a Pomezia dal 13 al 15/02 (26 convocati classe 1999) e la U17 a Coverciano dal 14 al 15/02 (20 convocati classe 2000).

NAZIONALE U18 LND

CONVOCATI

Portieri: Davide Tognon (Union QDP), Nicolò Orsini (Monticelli)

Difensori: Adriano Esposito (L’Aquila), Leonardo De Filippo (Manfredonia), Stefano Foglieni (Ciserano), Antonio Ferrara (Agropoli), Antonio Carfagna (Larcianese), Rodrigo Colombini (Calvairate), Alessio Lanzano (Martinsicuro), Federico De Vita (Omnia Bitonto), Mirco Barison (Campodarsego)

Centrocampisti: Simone Quarzago (Belluno), Giovanni Lembo (Ligorna), Simone Marfella (Herculaneum), Filippo Marchiafava (Jonica), Nicolò Biscaro (Anaune Valle di Non), Davide Del Piccolo (Torviscosa), Alessio Panico (Ebolitana), Federico Bachis (Torres), Enrico Delogu (Atletico Uri), Antonio Mirante (Nuova Foiano)

Attaccanti: Simone Comelli (Mapellobonate), Lorenzo Tizi (Tolentino), Mario La Rosa (Trastevere), Luigi Biccari (Mapellobonate), Pietro Alessandrelli (Castelfidardo)



PROGRAMMA – allenamenti presso il Roman Sport City di Pomezia

13/02 – Allenamento ore 15

14/02 – Allenamento ore 9.30 e 14.30

15/02 – Allenamento ore 9.30 e 14.30



NAZIONALE U17 LND

CONVOCATI

Portieri: Marco Lassi (Sondrio), Salvatore Pittalis (Latte Dolce)

Difensori: Andrea Zecchini (Varese), Andrea Tarasco (Olginatese), Federico Ceccarini (Accademia Calcio Roma), Niccolo Setzu (Vado), Alessio Bartorelli (Pro Livorno Sorgenti), Daniel Da Col (Montebelluna), Riccardo Di Stefano (S.Nicolò Teramo), Alessio Travanut (Liventina), Giacomo Salvi (Arco)

Centrocampisti: Guido Dini (Scandicci), Nicolo Brignone (Sigma Cagliari), Giovanni Lombardi (Sila Regia), Christian Notaristefano (Team Altamura)

Attaccanti: Brando Simone Radaelli (Enotria), Antonio Barbato (Nuova Tor Tre teste), Alex Cossalter (Union Feltre), Lorenzo Citterio (Folgore Caratese), Matteo Galletto (Geraci)

PROGRAMMA – Coverciano

14/02 – Allenamento ore 15

15/02 – Allenamento ore 9.45 e 14.30



F.I.G.C.