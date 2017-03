Calcio: panchina d\'oro per il sindaco di Amatrice

RIETI, 22 MARZO - Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, uno dei comuni flagellati dal terremoto dello scorso 24 agosto, riceverà la "Panchina d'Oro". L'annuncio è stato dato dallo stesso primo cittadino attraverso il suo profilo Facebook.

La decisione dell' Associazione italiana allenatori di calcio è stata appoggiata da una petizione che ha raccolto oltre 17mila adesioni.

Perchè questo riconoscimento? Oltre ad essere sindaco del comune laziale, Pirozzi è stato fino al sisma dell'estate scorsa anche l'allenatore del club "Trastevere Calcio", che aveva condotto ad una storica promozione dall'Eccellenza nel 2015. La squadra è attualmente in testa al girone H di serie D, ed è lanciata verso la Lega Pro. Già in passato, inoltre, aveva allenato varie compagini nelle divisioni minori laziali, raggiungendo anche la serie C2 con il Rieti.



"La felicità mi assale ma subito dopo la tristezza si impossessa della mia mente", queste le parole del primo cittadino, che ha dichiarato di "sapere che tutto ciò accade a causa di un evento tragico". Pirozzi ha poi dedicato il premio alle 17mila persone che hanno sottroscritto la petizione, a Giancarlo di Meglio (vice allenatore) ed a tutte le persone che si battono quotidianamente per gli altri.

La panchina d'oro è la massima onoreficenza per gli allenatori di calcio, ed è assegnata ogni anno al miglior tecnico della serie A. Per l'occasione al sindaco ne sarà assegnata un'altra, dal grande valore simbolico.

La cerimonia si terrà il prossimo 27 marzo a Coverciano.

Paolo Fernandes



Foto: yahoosport.it