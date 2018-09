Calcio: Portogallo-Italia 1-0, per Mancini un punto in due match

Roma, 10 set. - Gli azzurri non ce la fanno e perdono per 1 a 0 a Lisbona contro il Portogallo nella seconda giornata di Nations League. Per Roberto Mancini un solo punto in due partite.

Allo Stadio Da Luz i lusitani, privi di Cristiano Ronaldo, vanno in vantaggio grazie al gol realizzato al 4' del secondo tempo dall'ex Milan Andre' Silva.

Rispetto al pari con la Polonia, il ct azzurro rivoluziona la squadra e ne cambia 9 su 11: il ct conferma solo Donnarumma e Jorginho. Ma non basta. Con Mancini in panchina l'Italia ha subito sempre gol. Per ricostruire una nazionale competitiva servira' tempo.