Calcio. Presentate le domande di ripescaggio per la serie D 2017/2018

ROMA, 7 LUGLIO - Sono 19 le società non aventi diritto che hanno presentato la domanda di ripescaggio per partecipare al Campionato d'Italia edizione 2017/2018 in caso di disponibilità di posti.

Seguendo l’alternanza, in questa stagione priorità alle squadre perdenti gli spareggi tra le seconde classificate di Eccellenza e provenienti dallo stesso campionato, ovvero (in ordine alfabetico): Acireale, Cittanovese, Francavilla, Paterno, Romanese, Sasso Marconi, Tergu Plubium, Tortona, Zenith Audax. Seguono i sodalizi retrocessi dalla serie D, direttamente o dopo i Play Out, che hanno presentato la propria "candidatura" per un immediato ritorno nel massimo campionato dilettantistico e sono (in ordine alfabetico): Agropoli, Castrovillari, Legnano, Levico, Muravera, Olginatese, Recanatese, Roccella, Sangiovannese e Virtus Castelfranco. Tutte queste domande saranno sottoposte all'esame della Co.Vi.So.D. per l'inserimento nella graduatoria di ripescaggio. Mercoledì prossimo 12 Luglio alle ore 18 scadranno i termini d'iscrizione al Campionato 2017/2018 per le squadre aventi diritto.



