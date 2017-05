Calcio. Primavera calcio femminile: la 2^ giornata dei triangolari e quadrangolari

Primavera calcio femminile: la 2^ giornata dei Triangolari e Quadrangolari. Domani mercoledì 31 maggio alle 15.30 la 2^ giornata dei Quadrangolari e dei Triangolari

ROMA, 30 MAGGIO – La Fase Nazionale della Primavera entra nel vivo con le partite della 2^ giornata dei Triangolari e Quadrangolari in programma mercoledì 31 maggio alle ore 15.30. Nella 1^ giornata giocata lo scorso 28 maggio nel Q1 la Fiorentina Women’s ha superato di misura in casa la Jesina per 2-1 mentre la Grifo Perugia ha espugnato con lo stesso risultato il campo del Sassuolo.

Nel Q2 l’AGSM Verona davanti ai propri tifosi ha rifilato un 6-0 tennistico al Marcon, il Padova ha vinto 5-1 a domicilio sul terreno di gioco della Pro San Bonifacio. Nel Triangolare 1 la Res Roma ha colto un successo interno per 3-0 sulla Pink Bari mentre Inter Milano-Molassana Boero è terminata 12-0 a seguito della decisione del Giudice Sportivo. Si qualificano alle semifinali le prime classificate di ogni raggruppamento.La 2^ giornata si apre oggi martedì 30 maggio alle 18.00 con Padova-AGSM Verona. Domani saranno tre i posticipi di orario: alle 17.00 prendono il via Grifo Perugia-Fiorentina Women’s e Pink Bari-Napoli. Alle 18.00 si gioca Molassana Boero-Juventus Torino. Le partite della 3^ giornata si giocheranno il 2 e 4 giugno.Le designazioni arbitraliT1) Pink Bari-Napoli (Arbitro Adolfo Baratta di Rossano – Campo di Bitetto (BA) erba artificiale. Riposa: Res RomaT2) Molassana Boero-Juventus Torino (Ermal Bullari di Brescia) – Campo “Mario Boerio” di Genova – erbaartificiale. Riposa: Inter MilanoQ1) Grifo Perugia-Fiorentina Women’s (Daljit Singh di Macerata) – Campo “Giansanti” di Collestrada (PG)Q1) Jesina-Sassuolo (Paul Leonard Mihalache) – “Giordano Petraccini” di JesiQ2) Padova-AGSM Verona (Nicolae Bogdan Sfira di Pordenone) – Comunale “Vermigli” di Padova – erba artificialeQ2) Marcon-Pro San Bonifacio