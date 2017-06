Calcio: rabbia tifosi Juve contro Dani Alves, vattene tu

TORINO, 16 GIUGNO - Tifosi della Juventus in rivolta, sui social, contro Dani Alves. "Sei finito", "Te ne devi andare tu, non Dybala", "Buffone", "game over" sono alcuni dei commenti rivolti al brasiliano per l'intervista rilasciata alla tv

brasiliana Esporte Interativo in cui consiglia a Dybala di "lasciare la Juventus per migliorare".

La rabbia del popolo bianconero per quelle parole ha invaso i profili social del calciatore, precipitato nel gradimento dei tifosi. Dalle stelle alle stalle per colpa di quelle parole sul compagno argentino. "Vergognati, ciò che hai detto è inaccettabile", è la lapidaria conclusione di un fan juventino.