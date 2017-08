Calcio, Rafa Marquez indagato negli USA per traffico di stupefacenti

GUADALAJARA (MESSICO), 10 AGOSTO - C’è anche il nome di Rafael Marquez nella lista delle 22 persone e 43 società coinvolte in un'indagine negli Usa per presunti legami con un’organizzazione di trafficanti di stupefacenti e per riciclaggio. Secondo gli inquirenti statunitensi l’ex difensore di Barcellona e Verona avrebbe collaborato in qualità di prestanome con l’organizzazione criminale. L’organizzazione avrebbe stretti contatti con i cartelli messicani della droga di Sinaloa e Jalisco.

Il Dipartimento del Tesoro Usa ha disposto per tutte le persone e le società rientranti nell’inchiesta il blocco dei beni detenuti negli Stati Uniti. Inoltre, ha vietato ai cittadini statunitensi di fare affari sia con le persone che con i club coinvolti nello scandalo.

Rafa Marquez, 38 anni, milita attualmente nella squadra messicana dell’Atlas di Guadalajara e continua ad essere il capitano della nazionale messicana. Secondo le accuse, Marquez avrebbe stretto rapporti con Raul Flores Hernandez, a capo dell’organizzazione di trafficanti, detenendo beni per suo conto. Hernandez è considerato uno dei signori della droga in Messico e l’inchiesta statunitense che lo vede come principale protagonista è la più incisiva da molti anni a questa parte.

Claudio Canzone

Fonte foto: itasportpress.it