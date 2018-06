Calcio. Rappresentativa LND Under 18: i convocati per la 42^ edizione del trofeo Dossena

Rappresentativa LND Under 18: i convocati per la 42^ edizione del trofeo Dossena

La squadra di Fausto Silipo alla prestigiosa competizione dedicata alle squadre Primavera affronterà il Maribor, l’Atalanta e il Chievo Verona



CREMA, 7 GIUGNO - La Rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti Under 18 per la prima volta nella sua storia parteciperà al Trofeo “Angelo Dossena” in programma dall’11 al 16 giugno. La competizione internazionale, giunta alla 42^ edizione, coinvolge otto squadre Primavera dei migliori club al mondo divise in due gironi. Per la LND è una “prima” prestigiosa in uno dei più importanti tornei internazionali giovanili, in Italia secondo solamente al Torneo di Viareggio. Una vetrina di altissimo livello, patrocinata dal CONI e FIGC, che vede la partecipazione dei più importanti settori giovanili professionistici italiani ed europei. Alla manifestazione, hanno partecipato giovani diventati poi dei campioni: Mattia Destro, Mattia De Sciglio, Stephan El Shaarawy, Andrea Belotti e tanti altri. Il Palmares vede la vittoria di club internazionali prestigiosi come Boca Junior, Atletico Madrid e Dinamo Kiev.

Si giocherà a Crema (semifinali e finale), Sergnano, Dello, Asola, Casale Cremasco, Orzinuovi, Fiorenzuola, Vaiano Cremasco, Capergnanica, Caravaggio, Cremona. Una festa per tutto il territorio. La selezione allenata da Fausto Silipo è stata inserita nel raggruppamento con Maribor, Atalanta e Chievo Verona. La LND giocherà sempre alle 21.00: l’esordio lunedì 11 con gli sloveni del Maribor sul campo di Dello (Bs), il giorno dopo con l’Atalanta allo stadio di Fiorenzuola D’Arda (Pc), l’ultima partita del girone mercoledì a Orzinuovi (Bs) con il Chievo Verona. Passano in semifinale le prime due classificate. Nell’altro girone troviamo la Rappresentativa Cremasca, il Flamengo, la Cremonese e il Genoa.Fausto Silipo ha convocato 17 calciatori classe 2000, quattro 1999 e un ragazzo del 2001 appartenenti ai sodalizi di Serie D (13) e ai club dei campionati regionali (9).“Per la LND è una prima assoluta, un grande onore ma al contempo una grande e piacevole responsabilità – sorride Silipo. Vogliamo fare bene anche se sappiamo che incontreremo il meglio del calcio giovanile professionistico. Dovremo essere bravi a compensare la loro organizzazione di squadre di club con l’intensità e la personalità. Il gruppo è pronto, ci sono ragazzi che hanno giocato il Caput Mundi, altri che ho visionato alla Viareggio Cup, molti che hanno fatto parte dell’ultimo raduno e alcuni al loro esordio con questa maglia. Sono certo che i ragazzi terranno alti i colori della LND e sfrutteranno questa prestigiosa vetrina per mettersi in mostra”.Questo sarà l’ultimo impegno ufficiale della Rappresentativa LND U18 che ha iniziato a lavorare da dicembre. I primi due mesi sono stati dedicati ai i pre raduni regionali. Da fine gennaio a fine maggio ha effettuato quattro stage affrontando in amichevole la juniores del Trastevere, la Primavera della Lazio e l’under 17 del Frosinone. Dal 19 al 22 febbraio ha partecipato al Torneo Caput Mundi.Il programmaGiovedì 7 giugnoOre 17.00 – AllenamentoVenerdì 8 giugnoOre 17.00 – AllenamentoSabato 9 giugnoOre 10.30 e 21.00 – AllenamentoDomenica 10 giugnoOre 17.00 - AllenamentoGirone BLunedì 11 giugnoore 21.00 Rappresentativa LND Under 18 vs Maribor - CS “S. Filippo Neri” di Dello (Bs)ore 21.00 Atalanta-Chievo VeronaMartedì 12 giugnoore 21.00 Rappresentativa LND Under 18 vs Atalanta – Stadio comunale di Fiorenzuola D’Arda (Pc)ore 21.00 Maribor-Chievo VeronaMercoledì 13 giugnoore 21.00 Rappresentativa LND Under 18-Chievo Verona – CS di Orzinuovi (Bs)ore 21.00 Maribor-AtalantaVenerdì 15 giugnoOre 20.00 e 22.00 – Semifinali – Stadio “Voltolini” di CremaSabato 16 giugnoOre 21.00 – Finale – Semifinali – Stadio “Voltolini” di CremaI convocatiPortieri: Marco Lassi (Sondrio), Alessio Martoreli (Vazzola), Jacopo Cecchi (Grassina)Difensori: Alessandro Gargiulo (Aversa Normanna), Filippo Perini (Recanatese), Christian Notaristefano (Altamura), Piero Paludetto (Union Feltre), Federico Trevisan (Union Feltre), Emanuele Tipaldi (Scalea), Alessio Scognamiglio (Pavia), Manuel Maggioli (Rimini)Centrocampisti: Simone Quarzago (Belluno), Alessandro Catalano (Bisceglie), Gianmaria Guadagno (Agropoli), Pietro Messori (Formigine), Federico Botteghin (Ligorna), Giulio Montemezzo (Calvi Noale), Riccardo Vono (Gozzano), Lorenzo Tizi (Tolentino)Attaccanti: Agostino Mascari (Messina), Davide Follo (Albalonga), Gabriele Martinelli (Savio).STAFF – Capo delegazione: Saverio Mirarchi; Allenatore: Fausto Silipo; Vice: Francesco Cittadino; Preparatori dei portieri: Bruno Federici; Medico: Giuseppe Bova; Fisioterapista: Andrea Bandini; Segreteria: Edoardo Gallegati; Magazziniere: Walter Ciolli