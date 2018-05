Calcio. Rappresentativa LND Under 18: l\'ultimo raduno prima del Torneo Dossena

Rappresentativa LND Under 18: l’ultimo raduno prima del Torneo Dossena Dal 28 al 30 maggio al Centro Sportivo Mancini di Roma

ROMA, 25 MAGGIO – Il selezionatore della Rappresentativa LND Under 18 Fausto Silipo e il suo staff hanno convocato a Roma 24 calciatori (cinque classe ’99, un 2001 e il resto 2000) dei sodalizi regionali e della Serie D per uno stage che si svolgerà dal 28 al 30 maggio presso il Centro Sportivo Mancini di Roma. Il raduno si concluderà con un’amichevole con la Primavera della Lazio in programma mercoledì 30 alle 15.00 sullo stesso campo del centro sportivo Mancini. Saranno tre giorni di lavoro fondamentali prima della partecipazione dell’U18 al Torneo Dossena in programma dall’11 al 16 giugno.

Lunedì 28 maggioEntro le ore 12.00 raduno presso Mancini Park Hotel di RomaOre 15.30 - allenamentoMartedì 29 maggioore 15.00 – allenamentoMercoledì 30 maggioore 15.00 amichevole vs Primavera LazioMarco Lassi (00-Sondrio), Alessio Martorel (00-Vazzola), Giacomo Giorni (00-Vivialtotevere)Giulio Mattei (00-Troina), Alessandro Gargiulo (00-Aversa Normanna), Filippo Perini (00-Recanatese), Christian Notaristefano (00-Altamura), Piero Paludetto (00-Union Feltre), Valerio Cardamone (99-Legnago), Federico Trevisan (00-Union Feltre), Emanuele Tipaldi (99-Scalea), Alessio Scognamiglio (00-Pavia).Simone Quarzago (99-Belluno), Alessandro Catalano (00-Bisceglie), Domenico Stazi (00-Anagni), Gianmaria Guadagno (00-Agropoli), Pietro Messori (00-Formigine), Federico Botteghin (00-Ligorna), Giulio Montemezzo (00-Calvi Noale), Riccardo Vono (00-Gozzano).Ettore Casadei (99-Romagna Centro), Niccolò Più (00-Finale), Agostino Mascari (99-Messina), Gabriele Martinelli (01-Savio).Saverio MIRARCHI Capo DelegazioneAlberto BRANCHESI Coordinatore Organizzativo/SegretarioFausto SILIPO AllenatoreFrancesco CITTADINO Allenatore in 2°Bruno FEDERICI Preparatore dei PortieriAntonio AMMENDOLIA Medico ResponsabileAndrea BONETTO FisioterapistaWalter CIOLLI MagazziniereEdoardo GALLEGATI Addetto alla Segreteria