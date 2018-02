Calcio - rappresentativa serie D: concluso il terzo raduno

Battuta per 3-0 in amichevole la Juniores dell’Albalonga

POMEZIA (RM), 14 FEBBRAIO – Con l’amichevole vinta per 3-0 con la Juniores dell’Albalonga, grazie ai gol di Diarrasouba, Svidercoschi e Sabatini, la Rappresentativa Serie D ha concluso il terzo raduno nazionale della stagione. Al “Roman Sport City” di Pomezia ventitre calciatori classe 98’, 99’ e 2000 hanno lavorato per tre giorni sotto gli occhi attenti del selezionatore Augusto Gentilini: “Sono stati giorni importanti, i ragazzi hanno dimostrato gande voglia e attenzione.

La squadra si sta delineando e l’amichevole ha confermato le qualità di questi calciatori. Dobbiamo affrettare i tempi per costruire un gruppo equilibrato e coeso, siamo sulla strada giusta”. Sorteggiati i gironi della Viareggio Cup, il banco di prova si avvicina: ”Il nostro scopo è sempre lo stesso, mettere in vetrina i migliori prospetti della D e fare bene in campo”.Hanno fatto sentire la vicinanza alla squadra assistendo all’amichevole il Coordinatore e il Segretario del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero e Mauro De Angelis.

RAPPRESENTATIVA SERIE D-JUNIORES ALBALONGA 3-0

Rappresentativa Serie D (formazione 1^ tempo) 4-2-3-1: Pirana (Campodarsego) 30’st Morelli (Altamura); Omohonria (Mantova), La Bua (Olympia Agnonese), Dumancic (Albalonga), Ferrara (Caronnese); Carannante Cap. (Cerignola), Marino (Olympia Agnonese); Diarrasouba (Montevarchi), Kargbo (Campobasso), Pamisano (Nardò); Alberti (Levico Terme).

(Formazione 2^ tempo) 4-2-3-1: Morelli (Altamura) 15’st Bisogno (Cavese); Della Quercia (Pineto), Njie (Chieri), Cardamone (Legnago), Pellegrini (Virtus Bergamo); Venturi (Sammaurese), D’Angelo (San Severo); Laurenti (Flaminia), Sabatini (Albalonga), Tettamanti (Lumezzane); Svidercoschi (Lupa Roma). All: Augusto Gentilini

Albalonga (4-3-3) formazione 1^ tempo: Siccardi; Bornetti, Picchi, Santonastaso, Della Vecchia; Muccio, Scarpelli, Pietrantoni; Balistreri, Di Felice, Follo.

(Formazione 2^ tempo): Lorusso, Longobardi, Fiasca, Alessandroni, Ambrogioni, Lombardi, Loggello, Santonastaso, Balistreri, Pietrantoni, Follo. All: Roberto Coscia

Arbitro: Ubaldi (Roma 1)

Reti: 28’pt DiarraSouba, 5’st Svidercoschi, 36’st Sabatini

CONVOCATI

Portieri: Caio Vinicius Pirana (Campodarsego), Andrea Morelli (Team Altamura), Luca Bisogno (Cavese)

Difensori: Endurance Omohonria (Mantova), Riccardo Della Quercia (Pineto), Maurizio Cosentino (Picerno), Fallau Njie (Chieri), Valerio Cardamone (Legnago), Luka Dumancic (Albalonga), Antonio Ferrara (Caronnese), Matteo Pellegrini (Virtus Bergamo), Rocco La Bua (Olympia Agnonese)

Centrocampisti: Gabriele Carannante (Audace Cerignola), Michael Venturi (Sammaurese), Gianmarco Laurenti (Flaminia), Adam Ibrahim Diarrasouba (Aquila Montevarchi), Gaetano Palmisano (Nardò), Michele D’Angelo (San Severo), Davide Sabatini (Albalonga), Niccolò Marino (Olympia Agnonese)

Attaccanti: Thomas Alberti (Levico Terme), Stefano Tettamanti (Lumezzane), Sebastiano Svidercoschi (Lupa Roma), Augustus Kargbo (Campobasso)

STAFF - Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Dirigente Accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Coordinatore organizzativo/Segretario: Alberto Branchesi; Allenatore: Augusto Gentilini; Vice all: Alessandro Ciampoli; Preparatore dei portieri: Francesco Ripa; Preparatore atletico: Gianluca Cirillo; Medico: Diego Campolongo; Fisioterapista: Andrea Bandini; Magazzinieri: Sandro Della Pelle, Walter Ciolli