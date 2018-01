Calcio. Rappresentativa Serie D e Under 18 LND: da domani al 31 gennaio raduni a Pomezia e Roma

ROMA, 29 GENNAIO – Nuovi appuntamenti per due delle cinque selezioni giovanili della Lega Nazionale Dilettanti. Da domani a mercoledì 31 gennaio la Rappresentativa Serie D e la Rappresentativa Under 18 si rimetteranno a lavoro rispettivamente in preparazione della Viareggio Cup e del torneo “Roma Caput Mundi”.

RAPPRESENTATIVA SERIE D

Per la selezione della D si tratta del secondo raduno stagionale, mister Augusto Gentilini ha convocato 26 calciatori classe 1998 e 1999 da visionare nel corso dei due giorni di allenamento presso il “Roman Sport City” di Pomezia (Via Pontina km 30). Prima sessione domani alle ore 15, mercoledì doppia seduta alle 9.30 e alle 14.30.



CONVOCATI

Portieri: Federico Maria Sottoriva (Trastevere), Andrea Morelli (Team Altamura), Matteo Cairola (Legnago)

Difensori: Giorgio Licini (Rezzato), Maurizio Cosentino (Picerno), Vincenzo Imbriola (Picerno), Duccio Falciani (Rignanese), Valerio Cardamone (Legnago), Giancarlo Di Cillo (Audace Cerignola), Luka Dumancic (Albalonga), Mattia Lucarelli (Viareggio), Matteo Baldo (Caronnese), Endurance Omohonria (Mantova)

Centrocampisti: Simone Quarzago (Belluno), Paolo Francesco Romeo (Gozzano), Luca Battistini (Forlì), Yussif Baba (Francavilla), Michele Borriello (Turris), Simone Comelli (Caravaggio), Gaetano Palmisano (Nardò), Michael D’Eramo (Avezzano), Mattia Giani (Ponsacco)

Attaccanti: Thomas Alberti (Levico Terme), Stanislav Bahirov (Crema), Augustus Kargbo (Campobasso), Mario Larosa (Trastevere)



STAFF - Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Dirigente Accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Allenatore: Augusto Gentilini; Vice all: Alessandro Ciampoli; Preparatore dei portieri: Francesco Ripa; Preparatore atletico: Gianluca Cirillo; Medico: Massimiliano Greggi; Fisioterapista: Andrea Bandini; Segreteria: Barbara Coscarella; Magazziniere: Sandro Della Pelle



RAPPRESENTATIVA UNDER 18 LND

Archiviata la fase degli stage territoriali di preselezione, per la Rappresentativa Under 18 è tempo del primo raduno stagionale. L’allenatore Fausto Silipo lavorerà sul campo insieme al gruppo dei 26 convocati classe 2000 presso il centro sportivo del Mancini Park Hotel di Roma. Prima sessione di allenamento domani alle ore 14.30, mercoledì doppia seduta alle 9.00 e alle 14.00.



CONVOCATI

Portieri: Andrea Loliva (Gravina), Jacopo cecchi (Grassina), Fabio Maria Rossi (Albenga)

Difensori: Alessandro Pinna (Castiadas), Alessio Scognamiglio (Pavia), Alessandro Gargiulo (Aversa Normanna), Giulio Mattei (Troina), Mattia Tessari (Virtusvecomp Verona), Gianluca Marcedula (2000 Calcio AcquaeSapone), Andrea Piccardo (Busalla), Nicola Cescatti (Mori S.Stefano), Federico Motta (Ciserano), Gioele Zellini (Sestese), Nicolò Ferracane (Dattilo)

Centrocampisti: Francesco Campagna (Romagna Centro), Vincenzo Mustacciolo (Troina), Pietro Messori (Formigine), Domenico Dininno (Gravina), Filippo Albini (Rimini), Paolo Giorgio (Palmese), Christian Notaristefano (Team Altamura)

Attaccanti: Alessandro Segalini (Varesina), Michael Siri (Voltrese Vultur), Nicholas Trentini (Trento), Daniele Bortolameotti (Arco), Nicola Marraghini (Sangiovannese)



STAFF - Capo Delegazione: Saverio Mirarchi; Coordinatore organizzativo/Segretario: Alberto Branchesi; Allenatore: Fausto Silipo; Vice all: Francesco Cittadino; Preparatore dei portieri: Bruno Federici; Preparatore atletico: Gianluca Cirillo; Medico responsabile: Giuseppe Bova; Fisioterapista: Andrea Bonetto; Magazziniere: Walter Ciolli