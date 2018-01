Calcio. Rappresentativa Serie D e Under 18 LND: i convocati per gli stage dal 9 al 10 gennaio

La selezione di Gentilini si ritroverà a Pomezia per il primo raduno stagionale. Due stage di preselezione per l'Under 18 di Silipo, domani a Brugherio (MB) e mercoledì a Sacile (PN).

ROMA, 8 GENNAIO - Primi appuntamenti del 2018 per la Rappresentativa Serie D e la Rappresentativa Nazionale Under 18 LND.

Da domani fino al 10 gennaio la formazione di Augusto Gentilini si ritroverà a Pomezia per uno stage con 25 calciatori classe 1998 e 1999. Si tratta del primo raduno stagionale dopo i nove di preselezione dedicati a ciascun girone del campionato, nel corso dei quali lo staff tecnico ha visionato quasi 250 ragazzi.Domani primo allenamento presso il Roman Sport City (Via Pontina km 30) alle 15, mercoledì doppia seduta alle 9.30 e alle 14.30.Elenco dei convocati Rappresentativa Serie DPortieri: Sebastian Breza (Potenza), Leonardo Vitali (Villabiagio), Caio Vinicius Pirana (Campodarsego), Damiano Galantini (Sff Atletico)Difensori: Simone D’alessandro (Cassino), Riccardo Della Quercia (Pineto), Emiliano Pedrazzini (Lupa Roma), Luka Dumancic (Albalonga), Maurizio Cosentino (Picerno), Duccio Falciani (Rignanese), Antonio Ferrara (Caronnese), Matteo Pellegrini (Virtus Bergamo)Centrocampisti: Francesco Palermo (Acireale), Samuele Leonarduzzi (Cjarlins Muzane), Matteo Baldo (Caronnese), Kloert Doda (Palazzolo), Stefano Landolfi (Anzio), Adama Ibrahim Diarrassouba (Aquila Montevarchi), Giacomo Tomaselli (Borgosesia), Alessandro Granillo (Caravaggio)Attaccanti: Davide Sabatini (Albalonga), Mohammed Amil Gassama’ (Citta’ Di Gragnano), Luis Kacorri (Igea Virtus), Stefano Tettamanti (Lumezzane), Agostino Mascari (Messina)Al lavoro anche la Rappresentativa Nazionale Under 18 di Fausto Silipo con due stage di preselezione dedicati ai calciatori classe 2000 e 2001 appartenenti ai club di Serie D e a quelli dei campionati regionali dell’area nord (Clicca QUI per l’elenco completo).Si comincia domani a Brugherio (MB) con il gruppo nord-ovest che si ritroverà alle 14.30 presso il Centro Sportivo Comunale in via San Giovanni Bosco. Mercoledì 10 gennaio a Sacile (PN), sempre alle 14.30, toccherà al gruppo nord-est presso lo Stadio “Sfriso”.