Calcio. Rappresentativa Serie D: gli arancio blu in amichevole con il Chievo. Giovani D valore al 4° aggiornamento

ROMA, 21 FEBBRAIO - La Rappresentativa della Serie D è da ieri a Verona, al lavoro nel centro sportivo di Veronello, per preparare nel migliore die modi il prossimo impegno; la Viareggio Cup 2017. Lo staff al completo, con 22 giocatori classe ’97 e ’98, chiuderà domani la tre giorni di raduno con la gara amichevole contro i Primavera del Chievo Verona presso il Bottargisio Sport Center di via del Perloso. Il match contro i clivensi verrà disputato alle 14.30 ed al termine dello stesso la comitiva scioglierà le fila.

PortieriCavalieri Gabriele 20/09/1998 Virtus BergamoMonzani Andrea 29/01/1998 Aurora PropatriaRinaldi Fabio 19/07/1998 VasteseZinani Luigi 26/10/1998 Virtus CastelfrancoTonini Marco 22/12/1997 PineroloCalvanese Antonio 11/03/1997 FratteseDelvino Fabio Fernando 01/03/1998 Bisceglie DonuvaDe Fazio Antonio 21/02/1998 RignaneseVitolo Roberto 03/10/1998 NocerinaGranzotto Andrea 24/02/1998 VareseNacci Federico 05/04/1998 Pro SettimoMarino Roberto 24/04/1998 Sicula LeonzioTafili Henri 27/07/1998 VasteseSane’ Bourama 02/01/1998 LentigioneCigliano Luca 03/11/1998 Aversa NormannaClaps Damiano 14/03/1998 PotenzaFelleca Francesco 10/02/1998 CaveseSelvaggio Giuseppe 04/07/1998 GozzanoTedesco Giuseppe 24/02/1997 PianeseAchenza Michelangelo 17/06/1998 Cavenago FanfullaBortoluz Elia 29/03/1997 Aurora Pro PatriaFasan Nicola 05/06/1998 MontebellunaBarbiero Luigi Capo DelegazioneMontaguti Maria Teresa Dirigente AccompagnatoreBranchesi Alberto SegretarioGentilini Augusto AllenatoreCiampoli Alessandro Allenatore in IIBertaccini Davide Preparatore dei PortieriGreggi Massimiliano Medico ResponsabileBandini Andrea FisioterapistaDella Pelle Sandro MagazziniereDaddi Fabio MagazziniereQuarto aggiornamento delle classifiche di ‘Giovani D Valore’, la speciale iniziativa che premia i club di Serie D più propensi a schierare giovani calciatori oltre quelli previsti dal regolamento.Queste le prime tre posizioni provvisorie per ogni girone aggiornate alla 23^giornata di campionato:Gir A: Borgosesia 1416 punti; Cuneo 885; Oltrepovoghera 865Gir B: Ciserano 1374; Lecco 1327; Ponte S.P. Isola 1159Gir C: Montebelluna 2035; Union Feltre 1609; Belluno 1226Gir D: Ribelle 1047; Scandicci 851; Mezzolara 798Gir E: Viareggio 860; Argentina 795; Finale 760Gir F: Jesina 1199; San Nicolo Teramo 1185; Alfonsine 840Gir G: Vivialtoteveresansepolcro 1920; Torres 1846; Ostia Mare 1734Gir H: Agropoli 1322; Città di Ciampino 872; Manfredonia 867Gir I: Aversa Normanna 1167; Pomigliano 885; Sersale 803Per le classifiche complete consultare il CU n°94 sul sito http://seried.lnd.it/



