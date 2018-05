Calcio. Rappresentativa U17 LND: i convocati per il Torneo Internazionale Lazio Cup

Domani alle ore 11 l’esordio della selezione di Statuto contro lo Shakhtar Donetsk, diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.

ROMA, 7 MAGGIO – Tra meno di 24 ore la Rappresentativa Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti parteciperà per la prima volta al Torneo Internazionale Lazio Cup, manifestazione per la categoria Allievi organizzata dalla società ASD Frusino 2016.

La selezione di mister Statuto, inserita nel girone B, esordirà domani mattina al Comunale di Paliano (FR) contro lo Shakhtar Donetsk, fischio d’inizio alle ore 11. Lo stesso impianto ospiterà la seconda sfida con il Tor di Quinto (mercoledì 9 alle 11) e l’ultimo match contro la Lazio (giovedì 10 alle 15.30), quest’ultima già affrontata a marzo al Torneo “Beppe Viola-Città di Arco”. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook LND.Prima di dare il via alla parte agonistica, la Lazio Cup aprirà i battenti questa sera a Fiuggi con la consegna del premio Maurizio Maestrelli assegnato, tra gli altri, anche al Presidente LND Cosimo Sibilia.IL TORNEO – Sono 16 le squadre partecipanti all’11^ edizione, 3 delle quali rappresentative (Serie B, Lega Pro e LND). Quattro i gironi eliminatori con gare di sola andata da due tempi da 30’ ciascuno, 7 le sostituzioni consentite. Le prime due classificate accedono alla fase successiva. Questi i 22 calciatori classe 2001 convocati da Francesco Statuto:Portieri: Davide Trapani (Ebolitana), Salvatore Di Mauro (Virtus Volla)Difensori: Luca Sandre (Cimiano), Lorenzo Giovane (Arconatese), Lorenzo Giovane (Arconatese), Gerardo Pio Lavano (Avigliano), Alessio Ricchioni (Giulianova), Pietro Leggio (Versilia), Denis Stipa (Calcio Lama), Michele Marsetti (Grumellese)Centrocampisti: Francesco Suraci (C.S.P.R. 94), Lorenzo Sabattini (Vis Pesaro), Danilo Terranova (Cantera Ribolla), Simone Buffa (Calcio Sicilia), Alberto Bechis (Chieri), Alessandro Rossi (Trento), Matteo Martinelli (S.Nicolo Calcio), Andrea Ferrante (Savio), Marco Leporatti (Maliseti Tobbianese), Matteo Biancato (Athletic Club Liberi)Attaccanti: Manuel Melaccio (S.Michele C Virtus), Lorenzo Di Giovacchino (Curi), Giammarco Tocci (Lupa Roma)STAFF - Capo delegazione: Arcangelo Pezzella; Allenatore: Francesco Statuto; Vice: Gianfranco Tosoni; Preparatore dei portieri: Marco Fanciulli; Medico Responsabile: Gennaro Esposito; Osteopata: Caterina Giuliani; Fisioterapista: Andrea Bonetto; Segreteria: Fabio Ferrari; Magazziniere: Walter CiolliCalendario Girone B8 maggio 1^ giornataore 11.00 Rappresentativa U17 LND - Shakhtar Donetskore 15.30 Lazio - Tor di Quinto9 maggio 2^ giornataore 11.00 Rappresentativa U17 LND - Tor di Quintoore 15.30 Shakhtar Donetsk - Lazio10 maggio 3^ giornataore 11.00 Shakhtar Donetsk – Tor di Quintoore 15.30 Rappresentativa U17 LND - Lazio11 maggio Quarti12 maggio Semifinali e Finale